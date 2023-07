Donny McCaslin alla Casa del Jazz

Donny McCaslin sarà in concerto alla Casa del Jazz il prossimo 26 luglio.

Donny McCaslin è oggi soprattutto conosciuto come il sassofonista dell’ultimo album di David Bowie, “Blackstar”. Il noto compositore e bandleader nella sua carriera ha pubblicato una dozzina di album che sfidano le classificazioni di genere,ottenendo diverse nominations ai Grammy.

McCaslin ha iniziato a suonare all’età di dodici anni e da adolescente si è esibito nella band del padre vibrafonista a Santa Cruz. Al liceo, era apparso più volte al Monterey Jazz Festival. Dopo aver frequentato il Berklee College of Music con una borsa di studio, McCaslin è diventato un musicista tra i più richiesti a New York City. David Bowie ha visto McCaslin per la prima volta esibirsi come solista per l’orchestra di Maria Schneider e poi ha coinvolto il quartetto jazz progressivo di McCaslin che ha definito la visionaria fusione stilistica dell’album “Blackstar”. Come ha scritto David Hadju su The Nation, “Donny McCaslin era il David Bowie di David Bowie”. A sua volta, Bowie ha influenzato McCaslin, che ha fuso alt-rock e jazz nel suo primo album con parti cantate, “BLOW” del 2018.