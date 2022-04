Donnexstrada, cena di solidarietà in difesa delle donne

Donnexstrada non si ferma mai! Il 7 aprile alle 21, grazie all’ospitalità della splendida e verde location del Green Hole, in Piazza dei Caprettari 56 (a due passi dal Pantheon, nella cornice di piazza Sant'Eustachio), ci sarà una cena che si protrarrà fino a dopo cena con dj set e musica.

L’obiettivo è quello di fare beneficienza, con un appuntamento all'insegna della solidarietà e del sostegno delle cause altrui. Questa è la natura intrinseca di Donnexstrada e con questi obiettivi il Green Hole sposa la causa mettendo a disposizione i suoi spazi per una cena il cui ricavato verrà interamente dato in beneficenza per sostenere la nostra azione in difesa delle donne.

"Il 7 Aprile ci sarà il primo evento di beneficenza donnexstrada. Per noi è molto importante condividere i traguardi con chi ci supporta, consapevoli che il percorso che stiamo facendo è possibile solo se fatto insieme. Questa la nostra filosofia, ed è proprio questo lo spirito dell’evento, organizzato insieme al Green Hole, realtà con cui condividiamo valori e visioni", ha detto la founder Laura De Dilectis, in merito alla serata.

"Credo che Donnexstrada sia un progetto bellissimo, di quelli che non se ne vedono facilmente. Per noi come brand Green Hole è importante dare visibilità, supportare e provare a sensibilizzare la nostra città su certe tematiche, a partire dall’ambiente fino a tutto il contesto che ci circonda, come in questo caso la libertà e la sicurezza delle donne", ha dichiarato Giuliano Lombardozzi, proprietario del Green Hole.