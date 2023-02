"Donne sulle barricate" al Teatro Manzoni

Margaret Fuller Ossoli, americana, corrispondente di guerra del New York Tribune. Rose Montmasson, unica donna tra i Mille di Giuseppe Garibaldi. Cristina Trivulzio di Belgiojoso, giornalista, nobildonna, patriota e carbonara, la Florence Nightingale italiana. Sono le "Donne sulle barricate", protagoniste del nuovo appuntamento della serie teatrale Nascoste. Storie perse tra le pagine del tempo, al Teatro Manzoni di Roma lunedì 27 febbraio alle ore 17.30.

Un incontro fuori dal tempo e dallo spazio con donne che hanno lasciato un segno nel Risorgimento Italiano, protagoniste di una vera rivoluzione culturale. Tre grandi protagoniste che si sono battute contro le convenzioni e gli stereotipi dell’epoca nel segno di una grande emancipazione civile.

Donne sulle barricate è interpretato da Maria Cristina Gionta, Laura Mazzon e Patrizia Tapparelli. Drammaturgia di Marina Pizzi, regia di Silvio Giordani. Lo spettacolo è accompagnato da brani musicali dell’epoca eseguiti dal vivo come La Bella Gigogin, Camicia rossa garibaldina, Addio mia bella addio, Va pensiero, E’ la bandiera dei tre colori, La tradotta.

Un progetto del Centro Teatrale Artigiano diretto da Pietro Longhi in collaborazione con l’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano – Museo Centrale del Risorgimento.

La serie teatrale Nascoste. Storie perse tra le pagine del tempo pone al centro storie spesso dimenticate, fatte di gesta eroiche, emancipazione e resistenza. Vite e racconti persi tra le pieghe del tempo in attesa di qualcuno che li ascolti. Dopo i primi appuntamenti andati in scena nei mesi scorsi dedicati a Ursula Hirschmann, figura chiave per la nascita del «Manifesto di Ventotene e Bellezza Orsini, accusata di stregoneria nel XVI secolo, la prossima rappresentazione vedrà come protagonista Pippa Bacca, martire di questi anni, violentata e uccisa nel 2008 a Gebze, in Turchia, dall’uomo che le aveva dato un passaggio durante il suo tour-performance vestita da sposa (Mercoledì 19 aprile 2023).