"Donne senza censura" al Teatro Lo Spazio

Uno spettacolo nato nel 2013, in anticipo rispetto al fenomeno “Me Too”, diffuso dal 2017, contro le molestie sessuali, pregiudizi di genere e abusi verbali che continuano a venire a galla nel mondo dello spettacolo.



“… Ho raccontato storie di naufraghi, clandestini migranti…ma d'ora in poi racconto solo di vagine in calore...Culi grossi, culi mosci e culattoni! Racconto di donne sfatte e insoddisfatte, di viagra, di amanti ridicoli, improbabili... storie piccanti con personaggi imbarazzanti!” Questa la dichiarazione d'intenti di un'artista delusa, la stessa Patrizia Schiavo, che sotto lo pseudonimo di Letizia Servo, si racconta in toni provocatori, grotteschi, radicali o malinconici, attraversando, anche con gli interventi di due alter ego, un’identità multipla: dialoga ora con il pubblico, ora con un’intervistatrice immaginaria, (una voce off che non a caso è la sua stessa voce), ora con le zone più oscure di sé.



Stupida, scandalistica, idealista o arrabbiata, in conflitto tra essere e dover essere, racconta la sua vita nel teatro tra verità e menzogne.

Storia di un’artista eclettica, che si confronta con la propria immagine, il mestiere, il rapporto con l'altro sesso, con la libertà, il potere… e tra fantasmi reali e immaginari giganteggia l'ombra di Carmelo Bene.



Ironizzando sui torti o smitizzando gli abusi di potere, il racconto diventa ribellione linguistica anche attraverso due alter ego, che amplificano gli aspetti scabrosi e piccanti. Due donne in conflitto ma pronte a vendicarsi dei torti subiti, che mentre si preparano per quello che sembrerebbe l'incontro della loro vita, passano in rassegna, con ironia e un certo gusto per l'eccesso, i fallimenti amorosi precedenti. Ognuna fa da specchio e da contrappeso all'altra e al di fuori di ogni vittimismo o moralismo, si espongono senza censura.



Con Patrizia Schiavo, Silvia Grassi e Sarah Nicolucci



Orari:

Venerdì e sabato ore 21, domenica ore 17



Informazioni e prenotazioni:



info@teatrolospazio.it