Uno spaccato del mondo carcerario femminile tra diritti umani e dignità personale: questo l’oggetto dell’incontro Donne e Carcere al Teatro Palladium, che mercoledì 27 marzo precederà lo spettacolo teatrale Recluse, di Verónica Fernández e Ignacio del Moral messo in scena dalla compagnia Papeles en el tablado con la regia di Ferdinando Ceriani.

L’evento chiuderà la terza edizione della Rassegna Herencias – scritture di memoria e identità, riflessione collettiva sui diritti civili su testi teatrali ispanici organizzata dal Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Straniere dell’Università Roma Tre e Fondazione Teatro Palladium, in collaborazione con Real Academia de España a Roma.

Donne e Carcere

Parteciperanno all’incontro previsto alle 18.30 Valentina Calderone, Garante delle persone private della libertà personale di Roma Capitale, Patrizio Gonnella, Presidente di Associazione Antigone, Silvia Talini, responsabile dello Sportello legale Rebibbia femminile, Giulia Franchi, Educatrice museale Laboratorio d’arte Palazzo Esposizioni, oltre agli autori di Recluse Verónica Fernández e Ignacio del Moral. Moderano Simone Trecca, coordinatore del Progetto Herencias ed Elena Zizioli, Dipartimento Scienze della Formazione Università Roma Tre.

Patrizio Gonnella presenterà Il rapporto Antigone sulle donne detenute in Italia, che racconta le singole realtà dei quattro istituti penitenziari femminili che si trovano in Italia, delle 44 sezioni femminili collocate in carceri a prevalenza maschile, delle tre carceri minorili dove si trovano ragazze, delle sei sezioni che ospitano detenute trans pur all’interno di carceri considerate maschili, dei cinque Istituti a custodia attenuata per madri. E poi si raccontano i numeri, la vita interna, le riflessioni, in una lettura che vuole contribuire a far uscire la detenzione delle donne dalla zona d’ombra nella quale troppo spesso si trova. Il Rapporto e? il risultato di uno straordinario viaggio collettivo in luoghi anomali, difformi dalla regola, non sovrapponibili al modello di riferimento del carcere maschile.

Silvia Talini presenterà il progetto delle Cliniche legali, sviluppato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tre e Associazione Antigone con la direzione della casa circondariale maschile Regina Coeli di Roma, e di quella Femminile di Roma Rebibbia. La ‘clinica’ si concentra principalmente sulle questioni legali dei detenuti e delle detenute e coinvolge laureandi, laureati, dottorandi e dottori di ricerca in discipline giuridiche, oltre ad avvocati specializzati in diritto penale e dell'immigrazione.

Giulia Franchi illustrerà il progetto “Dentro i libri”, realizzato nella Casa Circondariale Femminile di Roma Rebibbia, promosso dal Laboratorio d’arte del Palazzo delle Esposizioni di Roma con la cattedra di Pedagogia della Narrazione dell’Università di “Roma Tre” e con le biblioteche in carcere dell’Istituzione Biblioteche di Roma Capitale, in collaborazione con l’Area Educativa dell’Istituto. Giunto alla sua quinta edizione, il progetto prevede un percorso di letture condivise e laboratori artistici a partire dai silent book, libri senza parole provenienti da tutto il mondo, in cui la narrazione è affidata alle sole immagini così da superare barriere culturali e linguistiche e permettere alle donne detenute di diverse etnie di condividere interpretazioni e vissuti.

Recluse

Al termine del dibattito, alle 20.30, andrà in scena lo spettacolo Recluse di Verónica Fernández e Ignacio del Moral, in collaborazione con Papeles en el tablado (compagnia di teatro universitario del Dipartimento LLCS di Roma Tre) e la regia di Ferdinando Ceriani.

Sul palco Anna Amatruda, Desiree Trentini, Noemi Ciavola, Deborah Dadi, Francesca De Masi, Greta D’Antonio, Jessica De Matteis, Ilaria Diotallevi, Walter Lancellotti, Simone Latini, Francesca Leonetti, Federico Lo Voi, Alessandra Marangoni, Simone Martina, Diana Pascariu, Edoardo Sanna, Valerio Sbaraglia.

Recluse è ambientato in un carcere femminile tra la fine degli anni ’40 e l’inizio dei ‘50, in una provincia spagnola. Dieci donne incriminate per motivi diversi (furto, prostituzione, adulterio, crimini politici...) vivono in una prigione in condizioni precarie. La vita nel carcere è stravolta dall’imminente celebrazione del Giubileo di Santa Perpetua, per il quale, ogni dieci anni, il vescovo concede la grazia a una reclusa. Chi sarà la prescelta? E a quale prezzo?

Herencias è patrocinato da Embajada de España – Oficina Cultural, Embajada de la República Argentina, Instituto Cervantes de Roma, Municipio VIII Roma, Asociación Internacional de Teatro del Siglo XXI, Seliten@t, Abuelas de Plaza de Mayo, CoNaDI (Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad), Rete per l’Identità.