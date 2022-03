Donne d'Oriente al Museo della Civiltà

In un giorno dedicato alle donne, uno sguardo sulle diverse realtà femminili nel mondo orientale antico al Museo delle Civiltà di Roma.

Donne d'Oriente

Misteriose e vive, dee, donne, regine o madri. Un viaggio incentrato sulla donna nelle culture orientali: dalla mitica Regina di Saba alle dee madri del Vicino Oriente antico, dalle divinità benefiche e terribili del mondo hindu fino alle dame della città carovaniera di Palmira in Siria, passando per le illuminate della tradizione buddhista.

Museo delle Civiltà - Arte orientale Giuseppe Tucci

Tutte le informazioni sulla visita

Durata: 1 ora e 30 minuti circa. Visite guidate su prenotazione per un minimo di 5 e un massimo di 25 persone.

Prezzo: 8,00 euro per adulti e bambini, più il biglietto di ingresso. Ingresso gratuito alle donne per la Giornata internazionale della donna.

Prenotazione: è previsto un diritto di prenotazione, di 10 euro, se si tratta di visita fuori da calendario.

Come si svolge la visita guidata: distanziamento dei partecipanti, e gli operatori AditumCultura saranno forniti di apposite mascherine e DPI di protezione.