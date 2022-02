Donne al V a Eco&Chic Market al Pigneto

È festa al Pigneto! In vista della Festa della donna, il 6 marzo si terrà la manifestazione "Donne al V" in ben sette piazze, tutte appartamenti al V Municipio. L'evento si svolgerà n via del Pigneto, nella vivace zona pedonale, costellata di bar e locali vari, ed è a cura dell'Eco&Chic Market, che porterà una ventata di originalità e qualità, come sempre accade nei loro mercatini. La strada pedonalizzata, i bar ed il market curato contribuiscono a creare un'atmosfera rilassata come quella che si respira a Parigi e in altre città europee. Fra gli espositori accuratamente selezionati si trovano stand di artigianato artistico, prodotti a km zero, vintage selezionato, flower design, editoria, collezionismo e molto altro.

Fra gli oggetti proposti dagli espositori, tutti rigorosamente handmade, si potranno trovare monili in metalli semipreziosi lavorati a mano, borse dallo stile "urban chic", pregiatissimo zafferano e cioccolato, goloserie della Tuscia come nocciole, salse e confetture, originali colletti-gioiello in merletto, sculture di ceramica, accessori in macramè, collane in resina, foulard con ecoprint, abbigliamento dipinto, cosmesi artigianale e molto altro: un'opportunità per trovare articoli unici, da regalare o regalarsi.

La mostra mercato sarà aperta dalle ore 9,00 alle 21,00, così da dare modo di curiosare fra gli stand anche ai frequentatori dei locali, tra un aperitivo e l'altro.



Ingresso libero. Per maggiori informazioni ecochicmarket.roma@gmail.com