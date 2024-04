Don Quijote di Compagnia Petrillo Danza e Juliette di Loredana Parrella/Twain

Questo fine settimana lo Spazio Rossellini, polo culturale multidisciplinare della Regione Lazio gestito da ATCL, ospita due spettacoli inseriti all'interno della rassegna "Scena Pubblica - IN/OUT" a cura di Twain Centro Produzione Danza: venerdì 19 aprile 2024 alle ore 21 il “Don Quijote” della Compagnia Petrillo Danza, ispirato al capolavoro di Cervantes; sabato 20 aprile 2024 alle ore 21 “Juliette” di Loredana Parrella, liberamente tratto da "Romeo e Giulietta" di Shakespeare.



Lo spettacolo con la regia e coreografia di Loris Petrillo attraverso la personalità dei personaggi del capolavoro seicentesco, Don Quijote, Sancho Panza e Ronzinante, affronta i temi più profondi dell’esistenza dell’uomo ma senza tralasciare gli aspetti più grotteschi ed esilaranti degli stessi che per fortuna pure gli appartengono. Quella di Don Quijote è una follia spinta da un impulso interiore che ne deforma la realtà, tanta è la voglia di cambiarla. Il “folle” cavaliere mostra il problema di fondo dell’esistenza, cioè la delusione che l’uomo subisce di fronte alla realtà, la quale annulla l’immaginazione, le proprie aspettative, la realizzazione di un progetto di esistenza con cui l’uomo si identifica. Non è quindi difficile immaginarsi come lui, oggi.

Il Don Quijote contemporaneo è un uomo che viene illuso, deluso, ingannato e si trasforma da sognatore ironico e spensierato in un personaggio tragico. “Non muoia, signor padrone, non muoia. Accetti il mio consiglio, e viva molti anni, perché la maggior pazzia che possa fare un uomo in questa vita è quella di lasciarsi morir così senza un motivo, senza che nessuno lo ammazzi, sfinito dai dispiaceri e dall’avvilimento”. È a queste parole, quelle che Sancho Panza rivolge al suo cavaliere errante in fin di vita, che Loris Petrillo si è ispirato per affrontare il suo lavoro coreografico. Lo spettacolo è un inno alla resistenza, al coraggio, un invito a rimettersi in piedi per combattere la delusione che si subisce di fronte alla realtà. Lo spettacolo interpretato da Nicola Simone Cisternino, Ugn? Kavaliauskait? e Yoris Petrillo contiene scene di nudo parziale. Produzione Twain Centro Produzione Danza con il contributo di MiC – Ministero della Cultura, Regione Lazio.



Tra antichi rancori ed eterni atti d’amore incosciente, “Juliette” di Loredana Parrella trascina invece il pubblico all’interno del suo viaggio, fatto di ricordi, tensioni e amori che non finiscono. Sono passati più di 400 anni da quando la storia di Romeo e Giulietta, l’amore di due giovani, ostacolati dall’attrito tra le rispettive famiglie, dai vincoli del buon costume e dal fato scaldava i teatri londinesi. Ma se Giulietta avesse fatto una scelta diversa? Se invece di uccidersi col pugnale di Romeo, avesse accettato l’invito del frate a fuggire? Giulietta è morta ma Juliette decide di vivere, decide di strappare le pagine del libro che la chiudono in un vincolo eterno d’amore con Romeo, ma c’è una storia che la reclama costantemente. Ci sono delle persone costrette a vivere la tragedia da cui lei è scappata. Non è la bella Verona, ma l’inferno di Frate Lorenzo la cornice di questo viaggio all’interno dei personaggi di Juliette, interpretati da Aleksandros Memetaj, Yoris Petrillo, Caroline Loiseau, Anne-Gaëlle Stéphant, Valerio Riondino, Jessica De Masi, Romano Vellucci, Camille Cibrot, Ugn? Kavaliauskait?, Marco Cirignotta. Juliette è una lente di ingrandimento che mette a fuoco i tormenti dei padri e la fragilità delle madri, dona luce ai vani sogni dell’essere umano e ai suoi continui tentativi di cambiamento, rende onore al coraggio di chi parte e alla sofferenza di chi è costretto a rimanere. Produzione Twain Centro Produzione Danza, con il contributo di MiC – Ministero della Cultura, Regione Lazio, Fondazione Carivit.



“Scena Pubblica – IN/OUT”, stagione culturale a cura di TWAIN Centro Produzione Danza con la direzione artistica di Loredana Parrella, prevede fino al 27 aprile performances urbane, spettacoli per tutte le età di teatro, danza, circo contemporaneo e musica, laboratori per bambini e incontri con gli artisti nel Municipio VIII di Roma.

Il progetto è vincitore dell’Avviso Pubblico “Raccolta di Proposte progettuali per la realizzazione di eventi, manifestazioni, iniziative e progetti di interesse per l’Amministrazione capitolina di rilevanza cittadina” promosso da Roma Capitale in collaborazione con Zètema Progetto Cultura. Il progetto è inoltre realizzato con il patrocinio del Municipio Roma VIII e in collaborazione con la Biblioteca Arcipelago Auditorium, lo Spazio Rossellini, polo culturale multidisciplinare della Regione Lazio gestito da ATCL, e il Centro Sociale Anziani Casale Ceribelli.



BIGLIETTI

€10,00 - intero | €8,00 - ridotto* e over65 | €5,00,00 - sotto i 12 anni

*I residenti del Municipio Roma VIII hanno diritto ad un biglietto ridotto.



INFO E PRENOTAZIONI:

(+39) 380 146 2962 (Whatsapp) | info@cietwain.com | cietwain.com