Domiziano Imperatore. Odio e amore

I Musei Capitolini, nella nuova sede di Villa Caffarelli, ospitano un’importante esposizione archeologica dedicata alla figura dell’imperatore Domiziano (51 d.C.- 96 d.C.), coprodotta dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e dal Rijksmuseum van Oudheden della città olandese di Leiden. La scelta della sede espositiva è significativa poiché è un luogo restaurato proprio dall’imperatore dopo l’incendio dell’80 d.C: il Tempio di Giove Capitolino, sulle cui fondamenta è stata costruita Villa Caffarelli.

Il percorso espositivo, articolato in 15 sale, racconta la vita di Domiziano, una figura di princeps-tiranno che è sempre stata molto controversa nel corso dei secoli. Le più recenti analisi delle fonti materiali, in particolare epigrafiche, hanno invece restituito l’immagine di un imperatore attento alla buona amministrazione, al rapporto con l’esercito, con il popolo e devoto agli dei.

58 le opere provenienti dalla mostra di Leiden a cui si uniscono le 36 aggiunte per l’edizione romana: si tratta di ritratti in marmo e in bronzo di personaggi imperiali e di divinità, elementi di decorazione architettonica in marmi bianchi e policromi e oggetti di piccole dimensioni in oro e bronzo. L’esposizione è arricchita inoltre da opere della Sovrintendenza Capitolina normalmente non esposte al pubblico.

Curata da Claudio Parisi Presicce, Maria Paola Del Moro e Massimiliano Munzi, la mostra ai Musei Capitolini è promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. L’organizzazione è di Zètema Progetto Cultura.