Dominik Wania alla Casa del Jazz

Nell'ambito della rassegna Si può fare alla Casa del Jazz, venerdì 16 luglio alle 21, si esibisce il pianista Dominik Wania, in collaborazione con l’Istituto Polacco di Roma.

Il pianista Dominik Wania fa parte dell’elitario gruppo di artisti che registrano per la ECM Records e il suo “Lonely Shadows” (2020) è il primo nella storia album solista di un musicista polacco pubblicato dalla più prestigiosa etichetta jazz del mondo.

Wania ha registrato “Lonely Shadows” nell’autunno del 2019, dopo due album di successo incisi per la ECM con il Maciej Obara Quartet (“Unloved” e “Three Crowns”). Durante la sessione di registrazione a Lugano, durata due giorni, il pianista ha puntato totalmente sull’improvvisazione. Si è presentato nella sala da concerto della radio svizzera senza i brani preparati prima, senza neanche gli abbozzi delle composizioni. Perciò ascoltando l’album “Lonely Shadows” siamo testimoni di un processo creativo irripetibile.

Dominik Wania ha fatto attendere i fan per questo suo secondo album d’autore per ben sette anni. Tanto tempo è passato dalla pubblicazione del premiatissimo cd di debutto “Ravel” (ForTune, 2013) registrato in trio (con Max Mucha - basso e Dawid Fortuna – batteria) in cui ha elaborato in chiave jazz “Miroirs” – splendide pagine per pianoforte del compositore francese. Nell’album “Lonely Shadows” il pianista non abbandona le ispirazioni provenienti dai compositori classici quali – oltre a Ravel – Sergej Prokofiev, Aleksandr Skrjabin e Erik Satie.

Alla formazione classica di Wania sono dovuti la sensibilità del tocco, la forma e la sua struttura del suono. In più l’artista possiede un eccezionale istinto improvvisativo. L’oscillare fra la musica classica e l’improvvisazione dà il carattere particolare al suo pianismo. La sua musica è come un ponte gettato fra la pura libertà dell’improvvisazione proveniente dalla musica jazz e il pianismo permeato della musica classica europea. I concerti dell’artista, come il nuovo album, sono un invito a scoprire un mondo dei suoni costruito secondo il principio “qui e ora”.

Dominik Wania si è fatto conoscere sulla scena internazionale suonando a fianco di Tomasz Sta?ko. È stato invitato dal leggendario jazzista subito dopo aver finito gli studi presso il New England Conservatory of Music di Boston. Nei quattro anni di collaborazione con il trombettista, Wania ha conosciuto il suo successivo partner musicale, il sassofonista Maciej Obara, con il quale lavora tuttora facendo parte del suo quartetto. Questa eccellente formazione polacca ha permesso al pianista di crescere e di portare avanti la carriera internazionale. Con Maciej Obara Quartet Wania ha suonato nelle migliori sale e negli importanti festival jazz nel mondo e ha registrato sei album, gli ultimi due dei quali fanno parte del catalogo della ECM Records.

Il programma completo dell'estate alla Casa del Jazz

Giovedì 1 luglio

Antonello Salis – fisarmonica e pianoforte

Gavino Murgia – sassofoni

Paolo Angeli – chitarre

Hamid Drake – batteria

Giornale di bordo

Venerdì 2 luglio

Marcus Schinkel trio + Viero Menapace

in collaborazione con l'Ambasciata Tedesca

Sabato 3 luglio

Maria Pia De Vito/ Julian Oliver Mazzariello duo

------

NRG Bridges

Domenica 4 luglio

I concerti nel parco

Neri Marcorè

”Di mare e di vento” viaggio nella musica di Gianmaria Testa

Lunedì 5 luglio

Fred Hersch Trio

feat.Drew Gress & Joey Baron

Martedì 6 luglio

I concerti nel parco

Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuviola

Giovedì 8 luglio

Enrico Pieranunzi, Thomas Fonnesbaek, Andrè Ceccarelli

Eurostars trio

Venerdì 9 luglio

I concerti nel parco

Maurizio Lastrico

“Nel mezzo del casin di nostra vita”

Domenica 11 luglio

Forq

Lunedì 12 luglio

Antonio Sanchez Quartet

Antonio Sanchez – batteria

Donny McCaslin – sassofoni

Miguel Zénon – sassofoni

Scott Colley – contrabbasso

Martedì 13 luglio

I concerti nel parco

Michael Nyman

Mercoledì 14 luglio

Sarah Jane Morris

Let the music play

Giovedì 15 luglio

Yogev Shetrit

in collaborazione con l'Ambasciata Israeliana

Venerdì 16 luglio

Dominik Wania

in collaborazione con l'Istituto Polacco

Sabato 17 luglio

I concerti nel parco

Giovanni Guidi Quintet

Ojos de Gato-Tributo a Gato Barbieri

Domenica 18 luglio

Franco D’Andrea / Dave Douglas Quartet

Lunedì 19 luglio

Bill Frisell Trio

Martedì 20 luglio

I concerti nel parco

Lino Guanciale

”Fuggi la terra e l’onde”

Giovedì 22 luglio

Fabrizio Bosso Quartet

We4

Venerdì 23 luglio

Una Striscia di Terra Feconda

Enrico Rava/Baptiste Trotignon quartet

Sabato 24 luglio

Avishai Cohen Big Vicious

Domenica 25 luglio

I concerti nel parco

Yamandu Costa & Martin Sued

Tra Tango e Choro, omaggio ad Astor

Lunedì 26 luglio

Rymden

Bugge Wesseltoft - pianoforte

Dan Berglund - contrabbasso

Magnus Östrom - batteria

Martedì 27 luglio

John Patitucci feat. Brian Blade & Chris Potter

Mercoledì 28 luglio

I concerti nel parco

Salvador Sobral

Giovedì 29 luglio

Go Go Penguin

Sabato 31 luglio

I concerti nel parco

Filippo Timi

”Sciarada” Le prime braccia nude della stagione

Domenica 1 agosto

I concerti nel parco

Balletto di Roma

“Astor” Un secolo di tango

Lunedì 2 agosto

I concerti nel parco

Orchestra Piazza Vittorio

”Dancefloor” Discoteca sotto le stelle

Mercoledì 4 agosto

Javier Girotto

Recordando Piazzolla y Gardel

Giovedì 5 agosto

Matteo Mancuso trio

-----

Sara Jane Ceccarelli

Venerdì 6 agosto

Gegè Telesforo Quartet

Sabato 7 agosto

Max Ionata/Dado Moroni duo

Domenica 8 agosto

AUAND 20 Night with The Auanders

Martedì 24 agosto

Fabio Zeppetella/Gabriele Mirabassi/Dario Deidda Trio

Mercoledì 25 agosto

Luca Filastro Trio

"Erroll Garner 100"

Giovedì 26 agosto

Tullio de Piscopo Trio

Feat. Dado Moroni e Aldo Zunino

Venerdì 27 agosto

Avion Travel

Sabato 28 agosto

David Murray Brave New World Trio

Domenica 29 agosto

Maurizio Giammarco New 4

Lunedì 30 agosto

Lorenzo Tucci Touch Trio

Mercoledì 1settembre

Enrico Pieranunzi Youth Project

Venerdì 3 settembre

Marco Sinopoli Extradiction

---

Francesco Bearzatti The Hot Clarinet

Sabato 4 settembre

Enrico Rava Special edition

Dal 6 all’11 settembre

Una striscia di Terra feconda

Domenica 12 settembre

Medt Voices



Lunedì 13 settembre

Danilo Rea/ Luciano Biondini duo

Martedì 14 settembre

Rosario Giuliani/Fabrizio Bosso

Connection

Mercoledì 15 settembre

Mario Corvini New Talent Jazz Orchestra feat.Gabriele Mirabassi

Fellini

Giovedì 16 settembre

Marco Castelli

L’inferno

Venerdì 17 settembre

Paolo Damiani Unit

Memorie future

Sabato 18 settembre

De Crescenzo/J.O. Mazzariello

Lunedi 20 – Mercoledì 23 settembre

Jammin’

Venerdì 24 settembre

Gigi De Rienzo Ensemble + Maria Pia De Vito e Raiz

Sabato 25 settembre

Alex Britti Project feat.Flavio Boltro

Domenica 26 settembre

Simone Alessandrini Storytellers

----

Tino Tracanna Double Cut

