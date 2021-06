Domina Burlesque Summer Show, secondo appuntamento

Secondo ed imperdibile appuntamento di questa rovente estate 2021 con il live show del Domina Burlesque Show, format tutto al femminile che torna il prossimo 30 giugno alle ore 21.00, sul palco esterno del Kill Joy di Roma.

Tavoli all’aperto, rigorosamente su prenotazione, nel pieno rispetto delle normative anticovid vigenti. Come d’abitudine sul palco performer nazionali ed internazionali, dirette dalla vulcanica performer e producer Holly’s Good, vincitrice del Campionato Mondiale di Burlesque a Las Vegas nel 2019, nella categoria Most Classic, attualmente in carica.

Ad esibirsi sul palco la partenopea Jolie Tease “The tsunami of burlesque”, ammaliatrice, magnetica, un’esplosione di adrenalina ad ogni sua esibizione, Esotica e sensuale possiede una capacità di teasing straordinaria, non vi darà modo di sbattere le ciglia, perché lei è pura energia.

Direttamente da Berlino la performer internazionale Lola La Tease, gambe chilometriche per questa ballerina professionista e cantante nella top 30 dell’European Burlesque Queen; co-producer del gruppo di burlesque “Die Gl’Amouresque”

Ma non solo burlesque sul palco del Domina Show, per questo appuntamento Valeria Villeggia che accompagna il suo canto cristallino con piccole arpe dal suono fatato. Dagli studi in conservatorio di canto lirico, composizione e direzione di coro è approdata alla musica folk e pop esibendosi in tutta Europa come solista e cantante di orchestre e gruppi etno-word.

A seguire una sorpresa… di cui non possiamo svelare nulla

Come sempre le altre performance, a rotazione sul palco, saranno affidate alle tre splendide “resident artists”: Nina Noir, Pamela Lacerenza e Holly’s Good.

Nina Noir, incanterà con la forza e la spettacolarità della sua pole dance, che le è valsa il titolo europeo all’EPDC “Exotic Pole Dance Contest”. Ex ballerina professionista, ha calcato i palchi dei teatri più importanti del mondo lavorando in Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante fino ad approdare in TV nel contest “Tu si que vales”. La conduzione del live show e gli intermezzi musicali sono affidati alla voce strepitosa di Pamela Lacerenza. Conosciuta ed amata per la sua partecipazione al Talent Show “The Voice” e voce protagonista di numerosi musical. Famose le sue esibizioni al Salone Margherita di Roma, con un repertorio che spazia dal Jazz al Blues vintage.

Numero di chiusura, come d’abitudine, affidato alla biondissima e sinuosa Holly’s Good, che anche stavolta ci stupirà con un numero ad hoc per la serata, indossando una delle splendide creazioni di Damiano Moretti.

Lo spettacolo è solo su prenotazione, nel rispetto delle normative anticovid vigenti. Per info e prenotazioni si prega di contattare il 3517446956.

