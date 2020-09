Ultima data estiva il 23 settembre 2020, alle ore 21.30, per il Domina Burlesque Show Summer's End, sempre al Kill Joy di Roma, un vero e proprio Burlesque Fashion Show, moderno, forte, femminile, fuori dallo schema classico.

Non solo piume e swarovski, quindi, in questa ultimo appuntamento estivo del Domina Show, ma un vero e proprio Fashion Show, ispirato al mondo della moda e mescolato con il Voguing ed il Burlesque in chiave Fetish.

La prima guest star internazionale della serata, è Didi Derriere, direttamente da Londra. Inizia la sua carriera nel 2015, ballerina professionista, mescola le sue conoscenze tecniche nella danza al burlesque studiando minuziosamente ogni dettaglio dei suoi numeri, dall'alzare un sopracciglio al portarsi una gamba all'orecchio. Nel suo primo anno sulle scene ha vinto la corona al "Burlesque Idol", e da quel momento non ha mai smesso di esibirsi nel Regno Unito ed in Europa.

Conosciutissima anche come fotomodella per numerosissimi magazine.

Dalla bellissima Vienna invece, arriva Kalinka Kalashnikow, soprannominata "l'arma segreta del Burlesque". Folta chioma rossa, è la più famosa performer austriaca ed è conosciuta in tutto il mondo per essere la produttrice di uno degli show più longevi, il Cirque Rouge che dà spazio dal 2015 non solo al Burlesque ma a tutte le arti performative. Ha prodotto anche un vero e proprio teatro itinerante per lo show "A Night on the Orient Express" dove si è esibita con un finto elefante a grandezza naturale! Sfoggerà sul palco del Domina un costume realizzato interamente in latex ed un numero originalissimo.

A chiusura della serata, la vulcanica Holly's Good debutterà con un nuovo numero ed un costume realizzato dalle sapienti mani di Damiano Moretti utilizzando 2 rotoli di tulle, 400 perline, 3700 swarovski, piume di struzzo e di pavone vestiranno l’incontrastata Regina del Burlesque. Un sogno ad occhi aperti, per la prima volta in assoluto sul palco, i colori e l'eleganza del pavone si mixeranno a dolci suoni esotici creando così una danza dal profumo di estate.

Sul palco anche Nina Noir, iconica performer, talento italiano nella pole dance. Ad ogni data, ci regala numeri nuovi con tricks sensazionali, a dimostrazione che la pole dance non è lap dance e richiede tantissimo studio, tecnica e capacità. Nina si sottopone ogni giorno a lunghe sessioni di allenamento a casa e nella scuola dove insegna e si allena. I suoi allenamenti spaziano dai circuiti a corpo libero, alle trazioni e agli intensi allenamenti mirati alla flessibilità di tutto il corpo. Lividi, crampi ed escoriazioni sono all'ordine del giorno, ma questo non ferma in alcun modo la grande passione per quella che è a tutti gli effetti una forma di arte.

Come sempre, presentatrice, cantante e mattatrice della serata, Pamela Lacerenza che con la sua carica riesce a coinvolgere anche gli spettatori più scettici.

Domina Show, vuole essere infatti un appuntamento, che ad ogni data, offre al proprio pubblico, un qualcosa di assolutamente innovativo, spettacolare, una vera e propria vetrina sulle “nuove arti dello spettacolo”, ancora troppo spesso rilegate nell’ambiguità e nel pregiudizio comune, e non riconosciute come tali.

L’obiettivo del Domina Show, e di tutte le sue splendide interpreti, nazionali ed internazionali, è unico: regalare un sogno, suscitare emozioni, far dimenticare il quotidiano, anche solo per il tempo di uno spettacolo, anche in un momento come questo, nel quale il mondo dell'arte, dei teatri, dell'intrattenimento è in grande difficoltà e sofferenza!

