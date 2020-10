Domina Burlesque Show October

Torna, il Domina Burlesque Show, al Kill Joy di Roma, martedì 13 ottobre 2020, alle ore 21.30, lo show ideato e prodotto dalla vulcanica Holly's Good: il Burlesque come non lo avete mai visto a Roma, su un palco tutto al femminile, cantanti, ballerine, acrobate e performer italiane ed europee, famose in tutto il mondo.

Sono attese guest star internazionali, che verranno svelate soltanto la sera dell’evento, per creare un pizzico di sana suspence e non svelare nulla agli spettatori!

Sul palco l’ideatrice e produttrice del Domina Burlesque Show: Holly’s Good, artista di fama mondiale, vera e propria star del burlesque, prima ed unica Italiana ad oggi ad aver vinto il titolo Most Classic al Campionato Mondiale di Burlesque a Las Vegas nel 2019.

E’ il turno poi di Nina Noir , pole dancer e resident artist, talento Italiano che negli ultimi anni ha sbaragliato la concorrenza aggiudicandosi il podio in competizioni nazionali ed internazionali, vincitrice all’EPDC “Exotic Pole Dance Contest”. Ex ballerina professionista, ha calcato i palchi dei teatri più importanti del mondo lavorando in Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante, fino a quando non ha sentito il bisogno di evolversi, di rompere gli schemi e di dare vita a qualcosa che sfida le leggi della fisica. Tecnica, forza ed eleganza sono solo alcune doti che rendono ogni sua performance uno spettacolo unico.

La conduzione della serata, sarà affidata, come di consueto, alla poliedrica presentatrice e cantante, Pamela Lacerenza voce strepitosa del panorama nazionale! Conosciuta ed amata per la sua partecipazione al Talent Show “The Voice” e voce protagonista di numerosi musical. Famose le sue esibizioni al Salone Margherita di Roma, con un repertorio che spazia dal Jazz al Blues vintage. Membro della Ufo Rock Band, è seguita ed amata dal pubblico per l’interpretazione delle sigle più amate dei cartoni animati.

L’obiettivo del Domina Show, e di tutte le sue splendide interpreti, nazionali ed internazionali, è unico: regalare un sogno, suscitare emozioni, far dimenticare il quotidiano, anche solo per il tempo di uno spettacolo, anche in un momento come questo, nel quale il mondo dell'arte, dei teatri, dell'intrattenimento è in grande difficoltà e sofferenza!

Lo spettacolo è solo su prenotazione, nel rispetto delle normative anticovid vigenti. Per info e prenotazioni si prega di contattare il 3517446956

Gallery