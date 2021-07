Domina Burlesque Last Summer Show 2021

L’ultimo appuntamento del Domina Burlesque Show, prima della pausa estiva, è fissato per domenica 18 luglio dalle ore 21.00 sul palco all’aperto del Kill Joy a Via Appia Nuova.

Un live show tutto al femminile che per questa ultima data, ha cercato di dare più spazio possibile ad artiste nostrane, che durante il lungo periodo di stop causato dalla pandemia non hanno mai smesso di studiare e di mettersi in gioco.

Per salutare l’affezionato e sempre numerosissimo pubblico del Kill Joy questa volta sul palco si esibiranno: Eugenia Russi (artista circense), Valentina Leyla (danza del ventre), Pamela Lacerenza (cantante e presentatrice), Nina Noir (pole dancer), Miss Kamala (Burlesque performer, al suo debutto), Miss Linds Dunn (Special Guest Burlesque), Holly's Good (Performer Burlesque e producer)

L’artista internazionale, special guest di questa ultima serata estiva sarà Miss Linds Dunn, direttamente da New York. Ballerina professionista di Broadway ha lavorato, tra gli altri, nei musical West Side Story, Music Man, Dance of the Vampires. Si è avvicinata al mondo del Burlesque nel 2011 quando è stata chiamata come ospite in un importantissimo show ad Atlantic City. Da quel momento le sue performance hanno fatto il giro del mondo fino ad arrivare sul canale americano HBO.

Sul palco del Kill Joy, torna una delle artiste più amate, Eugenia Russi, performer circense, che da anni lascia a bocca aperta il pubblico di tutto il mondo. Inizia i suoi studi artistici in Bielorussia, li prosegue qui in Italia e si specializza in Cina. Nel 2005 viene selezionata dal Cirque du Soleil a Parigi e lavora nei circhi più prestigiosi nel mondo.

Per quest’ultima serata anche un debutto eccellente quello di Miss Kamala, allieva di Holly's Good al suo “battesimo” come performer di Burlesque, che mescolerà con l'arte del canto nel suo numero.

Sul palco anche la danzatrice del ventre Valentina Leyla, che nasce come danzatrice classica, si avvicina poi all’hip hop, al jazz, fino a quando scopre la danza orientale, ed entra a far parte della compagnia di ballo “Nidal Caravan”, un gruppo di sorelle con la stessa passione nel cuore, con la quali gira il mondo partecipando a festival ed eventi.

Come sempre le altre performance, a rotazione sul palco, saranno affidate alle tre splendide “resident artists”: Nina Noir, Pamela Lacerenza e Holly’s Good.

Nina Noir, vi incanterà con la forza e la spettacolarità della sua pole dance, che le è valsa il titolo europeo all’EPDC “Exotic Pole Dance Contest”. Ex ballerina professionista, ha calcato i palchi dei teatri più importanti del mondo lavorando in Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante fino ad approdare in TV nel contest “Tu si que vales”.

La conduzione del live show e gli intermezzi musicali sono affidati alla voce strepitosa di Pamela Lacerenza. Conosciuta ed amata per la sua partecipazione al Talent Show “The Voice” e voce protagonista di numerosi musical. Famose le sue esibizioni al Salone Margherita di Roma, con un repertorio che spazia dal Jazz al Blues vintage. Numero di chiusura, come d’abitudine, affidato alla biondissima e sinuosa Holly’s Good, che anche stavolta ci stupirà con un numero ad hoc per la serata, indossando una delle splendide creazioni di Damiano Moretti.

Lo spettacolo è solo su prenotazione, nel rispetto delle normative anticovid vigenti.

Per info e prenotazioni si prega di contattare il 3517446956 o la pagina Facebook https://www.facebook.com/Dominaburlesqueshow

Prossimo appuntamento a Settembre 2021!

Gallery





Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...