Domenica mattina per bambini al Cinema Troisi: laboratori di marionette e retrospettiva Disney

Da 100 anni, di generazione in generazione, Disney racconta storie indimenticabili. In occasione del suo centenario, a partire dal primo ottobre torna al Cinema Troisi l'appuntamento domenicale dedicato ai più piccoli (e non solo) in collaborazione con il Teatro Verde.

Ogni domenica mattina a partire dalle 9.30, il Teatro Verde curerà un laboratorio di marionette al costo di 7 euro a partecipante, seguito dalla proiezione dei classici Disney alle 11.00 e alle 13.00 con biglietto a 3 euro.

Retrospettiva Disney al Cinema Troisi

Ecco il calendario completo della retrospettiva Disney realizzata con il contributo di SIAE:

• 1 ottobre alle 11:00 e alle 13.00 - Pinocchio (1940)

• 8 ottobre alle 11:00 e alle 13.00 - Alice nel paese delle meraviglie (1951)

• 15 ottobre alle 11:00 e alle 13.00 - Lilli e il vagabondo (1955)

• 22 ottobre alle 11:00 e alle 13.00 - La spada nella roccia (1963)

• 29 ottobre alle 11:00 e alle 13.00 - Il libro della giungla (1967)

• 5 novembre alle 11:00 e alle 13.00 - Gli aristogatti (1970)

• 12 novembre alle 11:00 e alle 13.00 - La bella e la bestia (1991)

• 19 novembre alle 11:00 e alle 13.00 - Hercules (1997)

Laboratorio di marionette

Il laboratorio ha un costo di 7 euro a persona ed è per un massimo di 30 partecipanti. Per prenotarsi è necessario compilare il modulo online e attendere una email di conferma. L'incontro si svolgerà dalle 9.30 alle 10.30 sotto il bellissimo schermo del cinema e vedrà la realizzazione di marionette ispirate ai personaggi dei cartoni animati proiettati. Il laboratorio è pensato per un’età che va dai 6 anni in su; per i bambini al di sotto dei 6 anni è richiesta la presenza di un genitore.