Domenica al Fantastico Mondo del Fantastico

Torna anche domenica 3 settembre al Castello di Lunghezza il Fantastico Mondo del Fantastico. Principesse, Supereroi, Ah! Vaiana la Principessa del Mare, il Regno di Ghiaccio, Zorro e il suo Nero Destriero, il grande Merlino, Biancaneve e tanto altro ancora.

Nel castello presenti aree pic-nic all'aperto, con grandi spazi da vivere in sicurezza. Una giornata fantastica in un castello medievale immerso nel verde, in compagnia di straordinari personaggi che - dal vivo - vi proporranno le avventure degli eroi preferiti dei vostri bambini. L'occasione per vedere da vicino e interagire con i protagonisti delle fiabe, dei fumetti e del cinema. Una domenica diversa dal solito per i vostri bambini e rilassante per tutta la famiglia.

Il Castello offre aree pic-nic, zone relax, punti ristoro, tantissime novità per deliziare tutti i palati e molti altri servizi.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

? 062262880 - 3472628382