Santi Pietro e Paolo patroni di Roma, la visita per rivivere l'antica festa

Festa dei Patroni di Roma. La festa dei SS. Pietro e Paolo e la sua storia. Riviviamo l’antica festa con la realtà aumentata e virtuale. Il Circo di Nerone e la Basilica di S. Pietro torneranno a vivere attraverso la ricostruzione virtuale.



Domenica 27 giugno 2021, h 19.00

APPUNTAMENTO: dalle 18:30 a Piazza della Città Leonina 5, angolo via di Porta Angelica.

PRENOTAZIONE: con SMS/WA al 3315632913

La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma e per essere ricontattati in caso di variazioni.



La visita è a numero chiuso - 25 persone max.



COSTO all inclusive

€20 Adulti

€15 ragazzi e bambini (4-17)



DESCRIZIONE

La festa dei SS. Pietro e Paolo e la sua storia. La vita dell’antico Ager Vaticano scorrere davanti ai tuoi occhi

La festa dei SS. Pietro e Paolo e la sua storia. Rivivere l’antica festa con la realtà aumentata e virtuale. Il Circo di Nerone e la Basilica di S. Pietro torneranno a vivere attraverso la ricostruzione virtuale.

Si farà un vero e proprio viaggio nel tempo, proiettati nel Circo di Nerone e si potrà partecipare a una corsa di quadrighe. Si vedrà l’antica necropoli dove fu sepolto S. Pietro e si potrà seguire la costruzione dell’antica Basilica e la sua ricostruzione rinascimentale.

Un percorso, tra ricostruzioni e spiegazioni, in compagnia della nostra guida, che accompagnerà nel XIV Rione di Roma, Borgo, ripercorrendo le antiche strade (i borghi) e potendo vedere, con l’ausilio dei visori, la ricostruzione della zona; a partire dall’antica Roma, quando era utilizzato per i vaticini e come luogo di sepoltura, fino a diventare il luogo più importante e più frequentato di Roma in epoca medievale e rinascimentale, cuore della cristianità.

La visita è fruibile con visori immersivi e sistemi auricolari stereofonici, inclusi nel prezzo del biglietto.

ITINERARIO: Il Circo di Nerone (ricostruzione) da dove tutto è iniziato, Basilica di San Pietro e ricostruzione virtuale della Basilica Costantiniana, Via della Conciliazione e la sua storia, il Passetto il corridoio sospeso usato dai papi per scappare, Castel Sant'Angelo e la ricostruzione del Mausoleo di Adriano, il ponte con le statue del Bernini.





Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...