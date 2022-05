Il cooking contest dedicato al nuovo film Doctor Strange nel Multiverso della follia? È firmato Pasta Garofalo

In occasione dell’uscita del nuovo film Marvel Studios Doctor Strange nel Multiverso della follia, che il prossimo 4 maggio sarà in tutte le sale cinematografiche italiane, Marvel e Pasta Garofalo danno il via ad un progetto originale, all’insegna del gusto e dell’intrattenimento.

Dal 29 aprile al 28 maggio, infatti, avrà luogo il contest The Cooking Universe, dove fan e food lovers potranno cimentarsi in avvincenti sfide ai fornelli, ispirate al nuovo e atteso titolo Marvel Studios.

Un progetto fuori dal comune, in grado di unire la magia del food a quella del grande schermo, attraverso l’impiego dei giusti ingredienti.

Come gli eroi Marvel, con i loro poteri unici, uniscono le forze per superare sempre nuove sfide, così la Pasta Garofalo si rivela l’ingrediente speciale capace di dare origine a piatti incredibili.



Gli appassionati di cucina, quindi, dotati di Pasta Garofalo e della propria creatività, si potranno sfidare nella preparazione della propria ricetta preferita, rivistandola in maniera originale, sperimentando e impiegando ingredienti insoliti (un pizzico di follia è, decisamente, ben accetto).

Per partecipare all’Instagram Contest sarà necessario che l’utente posti, sul proprio profilo Instagram, la foto del piatto, corredata di #thecookinguniverse @pastagarofaloit @partecipoeautorizzo, per partecipare al premio finale.

Una giuria di esperti decreterà la ricetta più folle e particolare.

Il vincitore si aggiudicherà un soggiorno per quattro persone presso il Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel a Disneyland Paris.

Il contest prevede, anche, una sfida specifica per i fan del Doctor Strange.

Collegandosi al sito dedicato e rispondendo a 3 domande sul film, gli utenti potranno provare a essere tra i 10 vincitori giornalieri.

In palio valigette di Pasta Garofalo o buoni cinema Stardust® Pass per la visione del film Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Pasta Garofalo e Marvel, una partnership ricca di sorprese

The Cooking Universe è la prima di una serie di iniziative che verranno organizzate in seguito all'accordo siglato, nel 2022, tra Pasta Garofalo e Marvel.

I due brand, leader globali rispettivamente nel settore del food e dell’entertainment, si pongono l’obiettivo di stuzzicare la curiosità e appassionare fan e food lovers di tutto il mondo, collaborando per creare eventi capaci di intrattenere e divertire.

Grazie all’accordo, infatti, Pasta Garofalo accompagnerà Marvel con attività e progetti speciali dedicati agli attesi film in calendario per il 2022: Doctor Strange nel Multiverso della follia, Thor: Love and Thunder e Black Panther: Wakanda Forever.