"Doctor Faust e la ricerca dell’eterna giovinezza" al Teatro Artemisio Volonté

Per le sue bellezze fu scelta come residenza estiva e non solo da personaggi del calibro di Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, Eduardo de Filippo e molti altri. E, a distanza di 130 anni dalla fondazione del Teatro Artemisio - oggi Teatro Artemisio Gian Maria Volonté -, Velletri torna al centro delle grandi programmazioni artistiche italiane proponendo dal 23 ottobre 2022 al 24 marzo 2023 una stagione teatrale con 9 spettacoli d’eccellenza in quello spazio artistico fortemente voluto proprio da Volonté, morto nel 1994 con il sogno di vederne sollevato il sipario.

Doctor Faust, lo spettacolo

La nuova stagione partirà domenica 23 ottobre, alle ore 18.30, con Doctor Faust e la ricerca dell’eterna giovinezza, scritto e diretto da Stefano Reali. Interpreti Giampiero Ingrassia, Emy Bergamo e Mimmo Ruggiero.

In questo spettacolo musicale brillante ed innovativo, Giampiero Ingrassia affronta la mattatoriale sfida di interpretare sia Faust che Mefistofele, e dà un’ulteriore conferma delle sue capacità sceniche. Nella riscrittura del mito marlowiano si dà spazio alla storia d’amore tra Faust e Margherita. Il testo, ora brillante, ora tragico, ora comico, ora farsesco, è una riflessione sulla caducità dell’essere umano e sull’impossibilità di accettare l’indifferenza a cui il mondo digitale sembra confinarci, un mondo in cui la rinuncia al tatto, al rischio, alle sensazioni, e in definitiva al contatto fisico, è diventato una prigione.

A seguire, sul palco del Teatro Artemisio Gian Maria Volonté, saliranno Daniel Pennac, Simone Cristicchi, Veronica Pivetti, Giovanni Scifoni, Antonello Avallone ed Elettra Zeppi, Chiara Di Stefano e molti altri. Nove proposte d'eccellenza per i 130 anni di uno spazio teatrale decentralizzato e di valore che - sopravvissuto a un destino da supermercato - nel 1992 fu sostenuto da Paolo Villaggio, Gianni Amelio, Giuliano Montaldo, Citto Maselli, Francesco Rosi, Umberto Eco, Marcello Mastroianni, Vittorio Gassman e che sul palco vide alternarsi alcuni dei più grandi nomi del teatro del Novecento.

La stagione del Teatro Artemisio Gian Maria Volonté è proposta in sinergia tra la Fondazione di Partecipazione Arte & Cultura Città di Velletri e ATCL, Circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto dal MIC - Ministero della Cultura e dalla Regione Lazio con il patrocinio del Comune di Velletri e con la collaborazione della Fondazione De Cultura.

Informazioni su biglietti e prenotazioni

Abbonamenti

Platea primo settore intero 120 € - ridotto 112 €

Platea secondo settore intero 104 € - ridotto 96 €

Galleria intero 96 € - ridotto 88 €

Biglietti

Platea primo settore intero 20 € + 2 € di prevendita - ridotto 18 € + 2 € di prevendita

Platea secondo settore intero 18 € + 2 € di prevendita - ridotto 16 € + 1,50 € di prevendita

Galleria intero 15 € + 1,50 € di prevendita - ridotto 13 € + 1,50 € di prevendita

Fuori abbonamento

7 gennaio ore 21.00 “38 giorni per cambiare vita" di Giuseppe Della Misericordia, regia di Giacomo Zito con Chiara Di Stefano e Giacomo Zito.

Biglietti: Platea intero 16 € + 2 € - ridotto 12 € + 1,50 €

Galleria intero 12 € + 1,50 € - ridotto 10 € + 1 €

Nuovi abbonamenti dall’8 al 20 ottobre. Acquisto biglietti dal 21 ottobre