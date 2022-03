"Djelem Do Mar" presenta il primo album all'Auditorium Parco della Musica

"Voci oltre"?è il primo album di?Djelem Do Mar, nome che nasce dalla fusione di parole provenienti da due diverse etnie: “Djelem”, o “Gelem” (che in lingua romanì significa camminare, andare, viaggiare) e “Do Mar” (che in portoghese si traduce in "del mare"). Sarà presentato il 1 aprile allo Studio Teatro Borgna dell'Auditorium Parco della Musica.

Un viaggio "etno-linguistico" che parte dal Mediterraneo per spingersi appunto “oltre”: si tocca l’Africa, l’Asia, l’America meridionale per poi tornare in Europa e finire in Italia. Dieci lingue per undici brani, di cui sette originali. Un lungo lavoro di ricerca storica sul canto e sulla musica popolare che si contamina grazie all’uso di strumenti rock/pop, radici antiche e sonorità contemporanee.

Un progetto di?Sara Marini?e?Fabia Salvucci?(voci e percussioni) con?Lorenzo Cannelli?(pianoforte, laouto cretese e symphonia medievale),?Paolo Ceccarelli?(chitarra elettrica ed effetti),?Franz Piombino?(basso) e?Michele Fondacci?(batteria e percussioni).