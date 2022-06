Dixie Flyer Passengers al Village Celimontana

Secondo appuntamento al Village Celimontana con la serata "SWING SWING SWING". La scuola di ballo Savoy Swing utilizzerà lo spazio pedana del Festival per una dimostrazione di ballo "primi passi" gratuita per tutti quelli che si vogliono avvicinare a questo genere. A seguire il concerto dei Dixie Flyer Passengers.

Il nome ricorda un treno, il Dixie Flyer, che nei primi anni del '900, attraversava gli Stati Uniti, da Chicago alla Florida toccando le città che più sono state significative nella storia del Jazz.

Come in un viaggio, il gruppo ripropone il repertorio tradizionale Jazz e Blues dei primi anni del '900 soffermandosi sui brani degli anni '20 interpretati dalle grandi blueswomen quali Bessie Smith, Sippie Wallace, Victoria Spivey.

Tutti i martedì, inoltre, sempre prima del concerto, ci sarà la mostra "Lolá London Style": 8 anni di riproduzioni vintage, dagli anni 20 agli anni 60, in esclusiva per Village Celimontana.

INGRESSO LIBERO

DALLE ORE 20:00 - LOLA' LONDON STYLE

ORE 21:00 - LEZIONE PRIMI PASSI con la scuola di ballo SAVOY SWING

ORE 22:00 - INIZIO CONCERTO

Line-up

Cecilia Panichelli - voce

Lorenzo Soriano - tromba

Daniele Corvasce - banjo

Alessandro Cicchirillo - sousaphono

Mariano Gatta - batteria