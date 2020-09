Divo C Hic et Nunc, visioni future: la mostra diffusa

DIVO C. Hic et Nunc – visioni future, ideato dall’architetto Monica Cecchini, promosso dall’Associazione Incinque Open Art Monti, in collaborazione con artisti e galleristi, sarà inaugurato a Roma il 10 settembre dalle ore 18.00.

Un percorso ideale partirà dal rione Monti per attraversare diversi spazi artistici diffusi nei quartieri di Trastevere, Ludovisi, Coppedè, Monte Verde, Pigneto, Prati e Corviale a significare che l'arte può vivere in ogni luogo e che si può ricreare una geografia urbana legata non più all’accentramento di attività ma ad una serie aperta di progetti ed azioni attraverso cui recuperare tracce, produzioni culturali, creazioni artistiche e nuove energie sorgive.

DIVO C, progetto creativo si autosostiene e coinvolge 14 spazi d’arte: AntiGallery, HUB/39Art, Incinque Open Art Monti, I love ceramica, Kapocci Studio, La linea Artecontemporanea, Lupigiada, Officine Adda, Otto Gallery, Spazio Monti, Spazio Urano, Spazio Veneziano, Stamperia Ripa69 e Virus art. Le strutture espositive hanno messo a disposizione i propri spazi ospitando artisti, organizzatori, curatori per realizzare esposizioni, performance, incontri di pittura, incisione e grafica, fotografia, ceramica e gioiello contemporaneo.



Tra gli artisti invitati ad interrogarsi sul rapporto presente-futuro, tempo-spazio, sull’interazione tra il nostro universo interiore e quello esteriore, e come queste reciprocità possano cambiare l’ambiente: Corrado Veneziano, Raha Tavallali, Alessandro Arrigo, Zhanna Stankovych, Re Barbus, Giorgio de Finis, Maria Grazia Morsella, Alberto Mantegna, Daniela di Lullo, Laura Amato, Tancredi Fornasetti, Christin Bonbon, Marco Perna, Virginia Carbonelli, Fabio Mariani, Paolo Andruccioli, Luisa Raggi, Martina Vanda, Tancredi, Claudio Giuli, Mario Glover e molti altri.

Gli autori esporranno le loro creazioni artistiche per supportare la riapertura degli spazi artistici di Roma e costruire un territorio dove gli spazi siano rigenerati, gli operatori artistici e culturali inseriti in una forma di cooperazione, dove ogni spazio possa esprimere un suo continuum creativo creando una mappa emozionale per le persone e il territorio.



Info e contatti:

Oriana Picciolini

info@orianapicciolini.it

m. 3478233975

www.orianapicciolini.it



Monica Cecchini

incinqueopenartmonti@gmail.com

m. 3492618428

