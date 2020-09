Divingustare 2020: tre giorni di degustazioni e incontri con il produttore

Divin Gustare compie 10 anni di attività e decide di festeggiare con una kermesse dei vini. Oltre 20 banchi di assaggio, aziende artigiane proveniente dal Nord al Sud Italia saranno protagonisti dal 3 al 5 ottobre a Città dell'Altra Economia a Roma

Ogni tre ore si terranno masterclass & degustazioni guidate con i produttori partecipanti, tenute da Marco Sciarrini sommelier e giornalista di Cronache di Gusto

Biglietti e altre informazioni

Costo di ingresso: 15,00€. Costo in pre-vendita su Eventbrite 18,30€. Operatori del settore (ho.re.ca e giornalisti): accredito gratuito max 2 persone per azienda (contattarci direttamente al 3385080515 / 3922079722 per necessità maggiori per il tuo staff).

Sconto del 30% per i restanti operatori del settore (è necessario presentare la propria tessera soci).

Masterclass: 10,00€

Pacchetto n°4 masterclass (sfruttabile su più date) 30,00€.

Sarà possibile acquistare i vini in degustazione per tutta la durata dell'evento. All'interno ci saranno punti di ristoro dedicati.

Oltre 400 mq, ampio parcheggio e grandi vini tutti da scoprire.

Info & prenotazioni 3385080515/3922079722

Questi sono i principali partners dell'evento:

_ Zýmē

– Piera 1899

– Az Agr Alessandro Rivetto

– Spumanti Dal Din

– Relais Poggio Borgoni

– Travignoli

– Podere Canapaccia Montalcino

– Tenuta Acroterio

– Novaripa

– Vini Raimondo

– Agriturismo Tenuta Santi Apostoli Azienda agricola Biologica

– Cantine Eredi dei Papi

– Cantina Raparelli

– Kapemort WINE

– Vini Mastricci

– Masserie dell'Imperatore

– Cantine Patria

– Rallo Azienda Agricola

- @Champagne Jean Pierre Delong

A questo link l'evento Facebook