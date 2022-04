Divide et impera: ascesa e declino di Roma, visita guidata teatralizzata

15€ ridotto convenzionati o WeKard, 18€ intero, 10€ under 18, 2€ under 10

I fori imperiali e i fasti di Roma rivivono in questa visita grazie alle spiegazioni della guida e alle parole degli stessi imperatori che, interpretati da due attori professionisti, parleranno di persona al pubblico presente attraverso brani originali e dei grandi maestri della letteratura mondiale che faranno risplendere la gloria di Giulio Cesare, Nerone, Augusto e Traiano.

Nella suggestione del sito archeologico tra i più importanti al mondo, con questa visita guidata, si ripercorrerà dunque la storia dei monumenti e degli uomini che hanno reso grande Roma ammirando i fori imperiali dalle balaustre esterne d’affaccio.

Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: Via dei Fori imperiali, angolo con Via di San Pietro in Carcere

Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o chiama 3343006636 - 0651960876

Modalità di pagamento: online o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione

Div. abili: assenza di barriere architettoniche