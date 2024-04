Diversità, la mostra

Corinna Brandl e Dorothea Tielemann sono due artiste nate in Germania e si sono formate nell’ambiente artistico tedesco.



Corinna Brand è un’artista spinta dal piacere e dalla gioia di dipingere. Di solito lavora su grandi superfici e in modo espressivo, mescolando elementi figurativi e astratto-espressivi, dominano colori forti e decisi, che vengono applicati con pennellate larghe o strette, di solito in più strati, su un fondo delicatamente smaltato su tela o carta. Da forme e colori inizialmente caotici, cerca un’immagine con l’intuizione. Nella sua pittura usa i mezzi più semplici - colore, pennello, tela, carta - per esprimere all’esterno le sue immagini interiori, ovvero mondo interno - mondo esterno. L’artista mostra la vita nella sua piena vitalità, tutto è movimento. Le figure si dissolvono, diventano forme astratte, che a loro volta si sciolgono e formano nuove forme e figure. Le pennellate inquiete e i colori forti rivelano la vita in tutta la sua pienezza. Tutto è possibile, la vita è in costante cambiamento e per l’artista nel processo artistico, abbiamo bisogno di accedere a uno stato alterato di coscienza per aprire le porte della percezione.



Gallery

Dorothea Tielemann affronta molti fenomeni attuali e si occupa di questioni cruciali della nostra epoca moderna: come cambierà il nostro mondo, e quindi l’umanità, in tempi di cambiamenti di valori, di social media, di ricerca genetica, di intelligenza artificiale, di dissoluzione delle strutture sociali, di cambiamenti climatici e molto altro. L’artista cerca di porre queste domande con l’aiuto dei suoi oggetti e di avviare processi di riflessione su di essi utilizzando i mezzi dell’arte, per fornire impulsi in modo che l’osservatore possa prendere coscienza dei problemi e possibilmente arrivare a potenziali soluzioni in modo indipendente. Tecnicamente parlando, questi oggetti sono presi in prestito dall’uso quotidiano e subiscono una reinterpretazione e una trasformazione nel processo artistico. L’artista intende questo processo di assemblaggio e rimodellamento anche per creare un nuovo significato simbolico: noi esseri umani non possiamo più progredire da soli. L’individuo dovrebbe orientarsi verso un maggiore senso di comunità, solidarietà e umanità, allontanandosi dall’interesse personale, dall’egoismo e dal narcisismo, pur conservando la propria individualità e non rinunciando mai al coraggio di assumere un punto di vista unico.