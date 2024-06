"Diversamente divertente" a Zoomarine

Diversamente Divertente è l’evento ideato da Zoomarine giunto alla sua IV edizione, che ogni anno il 22 giugno riunisce persone ed associazioni all'insegna dell'inclusione sociale.

Per l'edizione 2024 il direttore generale Alex Mata ha fortemente voluto coinvolgere i protagonisti del musical magico “Abracadown”, diretti da Francesco Leardini e Danilo Melandri, che dopo il grande successo registrato nei più grandi teatri di Roma, come il Brancaccio e l’Olimpico, saranno ospiti sul palco per far conoscere al grande pubblico lo spettacolo che ha conquistato le platee anche di varie regioni italiane.

Grande ritorno degli “Scoppiati Diversamente Band”, la caccia al tesoro organizzata dall'associazione DELPHI e infine tiro con l'arco con "Arcieri delle Torri". Tutti uniti all'insegna dell'inclusione sociale.

Sin dalla sua apertura, infatti, il parco Zoomarine mette in atto una serie di azioni, come per esempio una raccolta fondi dedicata alle associazioni che si occupano della disabilità, l’ingresso gratuito per bambini, ragazzi e adulti disabili e in tre anni sono stati devoluti oltre 40 mila euro e assunti anche giovani con sindrome di down. Proprio da qui nasce l'appuntamento con Diversamente Divertente. Appuntamento sabato 22 giugno al parco di Torvaianica. Per maggiori informazioni visitare il sito ufficiale di Zoomarine.