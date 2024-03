Divergenza Magica, spettacolo al teatro IF

Il Teatro IF presenta uno spettacolo coinvolgente pensato per tutta la famiglia! Divergenza Magica è in scena il 6 e 7 Aprile 2024 nel quartiere Montesacro-Talenti, un'esperienza magica che celebra la diversità e l'inclusione attraverso la magia e il divertimento.



Un family show tutto da vivere! Lo spettacolo invita il pubblico, e soprattutto i più piccoli, a scoprire che le differenze sono come pezzi di un puzzle che, insieme, creano qualcosa di meraviglioso.



Guidati dalla magia di Mago Manfy e Mago Tito, i bambini si divertiranno e impareranno che essere diversi è fantastico e che ciò che ci rende speciali ci unisce in modi magici. Attraverso trucchi sorprendenti e messaggi positivi, lo spettacolo promuove l'accettazione e l'inclusione, insegnando ai giovani spettatori il valore della diversità.



Divergenza Magica è un'esperienza indimenticabile che coinvolge e intrattiene tutta la famiglia. Ogni differenza diventa un'opportunità per una nuova avventura da vivere insieme, mentre lo spettacolo crea un ambiente di festa e divertimento che lascia un'impronta positiva nei cuori dei suoi spettatori.



Con Mago Manfy e Mago Tito

Regia di Berardino Iacovone



Divergenza Magica

Sabato 6 Aprile 2024 ore 16.00 e 18.30

Domenica 7 Aprile 2024 ore 11.00 e 18.30

Teatro IF Via Nomentana, 1018 - Roma



Biglietti: Adulti €15; Bambini € 10. (prenotazione obbligatoria)

Info e prenotazioni: 342 6864372 (anche whatsapp)



Ticket: https://www.ticket.it/teatro/evento/divergenza-magica.aspx