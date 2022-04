Divergences between contrasts and analogies, la mostra tripersonale

Divergences between contrasts and analogies, a cura di Anna Isopo con la collaborazione di Giorgia Pirone. Presentazione a cura della Storica dell’arte Martina Scavone

Sabato 7 maggio alle ore 18 presso lo spazio espositivo di Arte Borgo Gallery prende il via la mostra tripersonale “Divergences between contrasts and analogies”



Fino al 26 maggio Antoni Kowalski, Sarah Peguero, Jean Marie Renault presentano al pubblico opere che rappresentano un importante contributo artistico alla contemporaneità espressiva. Tre artisti di grande spessore si confrontano tra analogie e similitudini. Una mostra che si rivolge all’osservatore non solo per un appagamento estetico ma favorisce la comparazione di divergenti linguaggi espressivi contrastati dalle differenti cromie sensibilmente conformi.

Le opere di Antoni Kowalski sono ispirate dalla sua costante ricerca della verità spirituale. Dalla complessità del tema con cui Antoni rappresenta lo spazio, tra materiale e spirituale, emergono cicli di opere con una poetica che incoraggia ad una riflessione. Un linguaggio artistico ricco di sfumature in cui risalta la notevole capacità espressiva.

Sarah Peguero con i suoi lavori pone l’accento su quanto il suo processo creativo, influenzato dalla sua formazione di Interior Design e dal mondo della moda, è vissuto con estrema libertà. Un processo spontaneo con una continua evoluzione di materiali e cromie. Un linguaggio elegante e ricco di emozioni racconta la sua anima.

Intense vibrazioni di colori sono le opere presentate da Jean Marie Renault. Un linguaggio estremamente personale identifica passione, emozione e sentimento. Armonie colorate sono la trasformazione della natura, in cui nuove composizioni creano un universo al confine tra figurazione e astrazione. Un viaggio che invita a sognare tra reminiscenza e stati d’animo.



