I social sono la tua passione? Diventa Ambassador del Centro Commerciale GranRoma Gran Shopping! Iscriviti al casting entro il 28 febbraio 2021.

Dopo il successo dell’edizione dello scorso anno, il Centro Commerciale GranRoma Gran Shopping è alla ricerca anche per l’anno 2021 di 10 Ambassador che avranno come compito quello di dare visibilità a GranRoma. Come? Creando e condividendo contenuti social sui propri profili.

Entro il 28 febbraio tutti i maggiorenni appassionati di social potranno iscriversi al casting per diventare Ambassador del Centro. Come prendere parte a questa fantastica iniziativa? È semplicissimo! Basta andare sul sito granromagranshopping.it e compilare con i dati richiesti il form dedicato all’iniziativa.

Per diventare uno dei 10 Ambassador di GranRoma occorre essere in possesso di alcuni importanti requisiti secondo cui una giuria composta da esperti di marketing e social e uno degli ambassador che ha partecipato alla prima edizione valuterà i candidati. I requisiti a cui terrà fede la giuria sono i seguenti: l’engagement rate dei profili social attivi dell’aspirante Ambassador, ossia il tasso di coinvolgimento dei follower delle proprie pagine social, la personalità positiva, proattiva e coinvolgente del candidato nonché la creatività, la qualità e l’originalità dei suoi post e la disponibilità a raggiungere il Centro quando necessario ai fini della collaborazione.

Gli Ambassador scelti dovranno farsi portavoce dei valori di GranRoma, sposarne la filosofia e far aumentare la brand reputation sui social. L’obiettivo è quello di creare una community che dia visibilità al Centro GranRoma attraverso contenuti pubblicati sui social degli Ambassador. Gli Ambassador saranno quindi dei veri e propri influencer!

Ma le sorprese non finiscono qui, perché gli Ambassador selezionati riceveranno un corso di approfondimento sui social costituito principalmente da webinar, una Gift Card del valore di 100€ da spendere in Galleria per la realizzazione dei contenuti social, un kit ambassador con felpa, berretto e tanto altro, oltre all’incredibile opportunità di ricevere pubblicità personale gratuita sulle comunicazioni ufficiali del Centro.

Dopo l’esperienza soddisfacente degli Ambassador dello scorso anno, non resta che approfittarne e prendere parte a questa nuova e allettante edizione: vai sul sito granromagranshopping.it e inserisci i tuoi dati nel form dedicato.

Chi fa post, vive al top!

Per ulteriori informazioni consulta il regolamento a questo link