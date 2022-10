Dall’8 al 16 ottobre arriva a Roma la prima edizione di District Dance Festival, kermesse dedicata alla danza contemporanea, ideata e organizzata dalla compagnia Atacama di Patrizia Cavola e Ivan Truol: oltre 10 eventi, tra laboratori, spettacoli e incontri che avranno luogo presso il Teatro Marconi, spazio multidisciplinare nel quartiere Ostiense e la Scatola dell’Arte di San Lorenzo, punto di riferimento per giovani danzatori, attori, professionisti, amatori, dove si svolgono corsi di formazione, perfezionamento, laboratori di ricerca e workshop con maestri internazionali, residenze creative, aperture al pubblico, sharing, performance ed esiti dei laboratori.

Il programma del District Dance Festival

Il programma di District Dance Festival prenderà il via con un laboratorio pomeridiano gratuito destinato ai bambini il giorno 8 ottobre, cui seguirà la visione, domenica 9 ottobre, dello spettacolo Il Brutto Anatroccolo della compagnia Atacama, tratto dall’omonima fiaba danese, dove è centrale il tema dell’accettazione della diversità come strumento di ricchezza umana e culturale. In scena Nicholas Baffoni, Valeria Loprieno, Cristina Meloro, Camilla Perugini. Chiuderà la giornata un momento di confronto tra artisti e pubblico per percorrere il processo creativo e dibattere della tematica della diversità e del percorso di auto-affermazione di se stessi. Si continuerà dal 10 al 13 ottobre con giornate laboratoriali per adulti e per adolescenti totalmente gratuite, condotte da Giusy Quattrone, Silvia Iannoli, Maria Elena Curzi, Nunzia Picciallo, Patrizia Cavola, Ivan Truol e incentrate sulle Emozioni, sul linguaggio Gaga, sulla poesia e sulla verità generata dal corpo, con cui si avrà la possibilità di approfondire il linguaggio del movimento unito alla conoscenza dell’altro.

Dal 14 al 16 ottobre saranno presentati i lavori delle altre compagnie italiane ospiti di District Dance Festival: i temi degli spettacoli spazieranno dall’ironia della danza di Welcome TU Italy di Asmed balletto di Sardegna, di e con Sara Pischedda e Luca Castellano, passando per la ricerca di un punto di incontro e condivisione con l’altro, come nello spettacolo Crossover di Mandala Dance Company (coreografie di Paola Sorressa) arrivando alla violenza di genere presente in The Divina’s della compagnia Motus, coreografie di Martina Agricoli e regia di Rosanna e Simona Cieri.

La giornata conclusiva di District Dance Festival del 16 ottobre sarà dedicata agli artisti e alle artiste emergenti prodotti e sostenuti da Atacama, da sempre impegnata nella trasmissione di pratiche coreografiche ai giovani autori di danza contemporanea: Noemi Piva presenterà Vedere Te in cui le parole diventano suoni, i suoni gesti, i gesti manipolazioni e Davide Romeo porterà in scena Aquarium, performance astratta in cui si ricrea attraverso la musica il movimento di 6 pesci tropicali in un acquario.

District Dance Festival è un progetto di Atacama, promosso da Roma Capitale - Assessorato alla Cultura, ed è vincitore dell'Avviso Pubblico "Estate Romana 2022 - Riaccendiamo la Città, Insieme" curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE. Il Festival si svolgerà in collaborazione con La Scatola dell’Arte e il Teatro Marconi.

La Compagnia Atacama nasce nel 1997 fondata da Patrizia Cavola, coreografa e danzatrice, e da Ivàn Truol, coreografo, danzatore, attore. Da ottobre 2009 la compagnia ha residenza artistica presso La Scatola dell’Arte di Roma, centro di formazione e produzione, di cui sono essi stessi gestori e direttori artistici. Atacama è sostenuta e riconosciuta dal MIC Ministero della Cultura. L’Associazione Culturale, che negli anni ha ricevuto contributi anche dalla Regione Lazio, dal Comune di Roma, dall’Imaie, persegue il fine di promuovere la conoscenza della danza contemporanea e delle arti performative attraverso la produzione di spettacoli dal vivo, l’organizzazione di festival e rassegne e la creazione di progetti di formazione e perfezionamento professionale.

Tutte le attività in programma

EmoAzioni kids - Laboratorio di movimento creativo/danza per bambini da 6 a 10 anni a cura di Giusy Quattrone e Silvia Iannoli

8 ottobre - dalle 15:00 alle 17:00 | La Scatola dell’Arte

EmoAzioni teens - Laboratorio di movimento creativo/danza per adolescenti dai 13 ai 16 a cura di Giusy Quattrone e Maria Elena Curzi

10 ottobre - dalle 16:00 alle 19:00 | La Scatola dell’Arte

Il Brutto Anatroccolo - Spettacolo

Compagnia Atacama

Ideazione, Coreografia, Regia, Luci: Patrizia Cavola - Ivan Truol

Danzatori: Nicholas Baffoni, Valeria Loprieno, Cristina Meloro, Camilla Perugini.

9 ottobre - 17:30 | Teatro Marconi/Viale Guglielmo Marconi 698/E, 00146 Roma - Municipio

Poesia e verità del corpo - Laboratorio a cura di Patrizia Cavola e Ivan Truol

11 ottobre - dalle 10.00 alle 13.00 | La Scatola dell’Arte

12 ottobre - dalle 10.00 alle 13.00 | La Scatola dell’Arte

Laboratorio Gaga a cura di Nunzia Picciallo

13 ottobre - dalle 10.00 alle 13.00 | La Scatola dell’Arte

The Divina’s - Spettacolo

14 ottobre - ore 21.00 | Teatro Marconi

Compagnia MOTUS

Coreografie Martina Agricoli

Soggetto Rosanna Cieri

Danzatori Martina Agricoli, Paloma Biagioli, Ilaria Fratantuono, Roberta Morello, Mattia Solano Regia Rosanna e Simona Cieri

Crossover + Welcome TU Italy | Doppio spettacolo

15 ottobre - ore 21.00 | Teatro Marconi

Mandala Dance Company - Crossover

Concept, Coreografia e Regia: Paola Sorressa

Danzatrici: Sara Zanetti, Alessia Stocchi, Lucrezia Mele, Vanessa Yareli Perez Mejia Disegno Luci: Lucien Bruchon

Asmed - Balletto di Sardegna - Welcome TU Italy

Di e con Sara Pischedda e Luca Castellano

Vedere te + Aquarium | Doppio spettacolo

16 ottobre - ore 17:30 | Teatro Marconi

Noemi Piva - Ass. Cult. Atacama Onlus - Vedere te

Coreografia Noemi Piva

Danzatrici: Sara Chinetti, Noemi Piva

Assistente Federica Siani

Uscite Di Emergenza - Ass. Cult. Atacama Onlus - Aquarium

Coreografo: Davide Romeo

Musica di Johan De Meji - Musica originale Michael Pisano

Danzatori: Giorgia Agata Bafera, Veronica di Giannantonio, Rosa Fontana, Valeria Pelino, Davide Romeo, Matteo Vairo

Disegno Luci: Michael Pisano / Davide Romeo

Foto da Facebook @CompagniaAtacama