"Disobbedienza e giustizia", incontro con Ilaria Cucchi e Maria Edgarda Marcucci

A Casetta Rossa, nel cuore di Garbatella, giovedì 10 marzo ci sarà un dialogo tra Ilaria Cucchi e Maria Edgarda Marcucci sulla disobbedienza e sulla ricerca della giustizia. Un incontro ispirato all'Antigone di Sofocle dal titolo "Disobbedienza e giustizia".

Due donne come Ilaria Cucchi e Maria Edgarda Marcucci hanno deciso di raccontarsi in una lettura di verità e umanità che va oltre la narrazione pubblicamente conosciuta. Si discuterà sull'origine di quella leva morale che ha mosso le loro scelte, quella tensione verso un ideale etico che ha necessariamente conseguenze sociali e politiche.

"Verità, libertà e giustizia. La giustizia delle donne. Di Antigone, di Ilaria, di Maria Edgarda. La forza di dare valore agli ideali fondanti del bene comune. L’importanza della disobbedienza civile contro le leggi ingiuste. Il valore della legge naturale. In questi giorni difficili, il tema della guerra e delle tragiche conseguenze che comporta riportano l’attualità della tragedia sofoclea: riaffiorano prepotentemente il dolore e la devastazione del dopo. L’immoralità e la disumanità delle scelte dei potenti della terra ci condizionano tutti, nessuno escluso. Ma ci piace pensare che il valore morale e l’umana bellezza delle scelte di Ilaria e di Maria Edgarda ci salvino tutti. Nessuno escluso. A confrontarsi con Ilaria Cucchi e Maria Edgarda Marcucci, saranno Gianluca Peciola, Francesca Tagliafierro e Loredana Loiodice. L'appuntamento è per giovedì 10 marzo alle ore 18 a Casetta Rossa, via Magnaghi 14 a Garbatella", si legge in una nota di Casetta Rossa Spa.