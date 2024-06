Disney Punk Summer: Joanna live a Snodo Mandrione

Il Disney Punk Rock dei JOANNA ritorna a Roma Sabato 8 Giugno a Snodo Mandrione, per il primo evento estivo del festival Black Out Rock Arena Summer 2024, quel sound unico fatto di classici Disney in chiave Punk Rock e Pop Punk.

Dopo un tour nella prima parte del 2024 a supporto del nuovo album “Punk Upon A Time…” accolto calorosamente dalla scena punk rock italiana (Punkadeka, punkMi, IrritatePeople,…) e dal mondo disney fans, con le importanti tappe al Comicon di Napoli e al Cosenza Comics and Games, torna la band con il suo inconfondibile e vincente mashup tra tutte le music vibes dei ‘90-00’s (blink-182, Green Day, blink-182, Sum41,...) e film Disney della nostra infanzia per creare un vero e proprio party alla American Pie e molto emo.

Come Opening act gli OIDIO con il loro punk e influenze alternative rock e a seguire djset targato Black Out Rock Arena. Tutto questo nella location estiva di Snodo Mandrione, 1500 mq di area green, tra stand, street food e area bimbi.