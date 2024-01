Disney punk rock live!, Joanna live a Riverside

Venerdì 2 Febbraio al Riverside di Roma, prima data del PUNK UPON A TIME... TOUR 2024 per i JOANNA, la band Disney Punk Rock per eccellenza.

Fresca dell'uscita del nuovo album PUNK UPON A TIME... accolto ottimamente da critica e pubblico e dalla scena punk rock italiana, la band è pronta per ripartire con il nuovo tour dal Riverside - Food Sounds Good di Roma, nel cuore di Piazza Sempione.

Un mashup tra tutte le music vibes 90-00s (Green Day, blink-182, Sum41, Simple Plan, ecc...) e i film Disney della nostra infanzia. Un rock party alla American Pie e molto emo.

Dopo un lungo tour in tutta Italia, tra cui Romics, Pescara Comix, ospiti in tv su Rai 2 e il live esplosivo con i FINLEY lo scorso Luglio, è uscito finalmente il nuovo album “PUNK UPON A TIME...”, 100% Disney Punk Rock, sponsorizzato su Punkadeka, PunkMI, Irritate People e altre webzine di punk italiano e in molti portali di disney e comics. L'album è disponibile ovunque.