Disegna il tuo Vittoriano, evento per famiglie

Domenica 23 aprile, alle 16, Il VIVE presenta "Disegna il tuo Vittoriano", l'evento fa parte del ciclo "Bambini e famiglie al VIVE".

Appuntamento alle ore 16 al Vittoriano (ingresso lato Ara Coeli)

Simbolo dell'Italia unita e indipendente, il Vittoriano è divenuto ben presto un luogo cardine dell'immaginario collettivo della Nazione. Come tale, il monumento ha ispirato innumerevoli film e programmi televisivi. La visita, parte integrante di una proposta educativa pensata appositamente per famiglie e bambini, consente di esplorare insieme gli spazi suggestivi del monumento, di ripercorrerne la storia e di scoprire analogie o differenze con l'arte e l'architettura del passato. Come in un puzzle, i partecipanti rielaborano graficamente l’iconica immagine del Vittoriano, ispirati dallo sguardo di artisti e architetti.

Il ciclo di incontri "Bambini e famiglie al VIVE – Divertirsi e imparare tra Arte e Storia" si svolge tutte le domeniche alle 16 (tranne la prima domenica del mese) con visite animate e laboratori per famiglie e bambini dai 5 ai 12 anni.