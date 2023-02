"Disallineato" di Hakim Djaziri al Teatro Palladium

Al Teatro Palladium venerdì 24 febbraio alle 20.30 andrà in scena in prima nazionale lo spettacolo "Disallineato" dell’autore franco-algerino Hakim Djaziri, già vincitore del Grand Prix du Théatre 2018, del Cross Channel Theatre e del Programma Contxto d’Artcena.

Dopo il debutto in Inghilterra, Germania, Stati Uniti, lo spettacolo, prodotto da Magma06, andrà in scena al termine dei tre giorni di residenza artistica presso il Teatro Palladium e in collaborazione con l’Università di Padova, l’azienda Spin Off e Audio innova.

Con la regia di Valentina Favella che ha curato anche la traduzione dell’opera, lo spettacolo è basato sulle performance di un unico attore, Nour Zrafi, sostenuto da Christian Lansante e Mariagrazia Pompei in qualità di voice over e da Alessio Soro Delgado come sound designer.

Il testo di Hakim Djaziri è autobiografico sotto tanti punti di vista: un’infanzia felice trascorsa in un bozzolo familiare protettivo, l’avanzata dell’integralismo in Algeria vissuta dall’interno, l’esilio, l’odio, la violenza, i sogni negati, la stanchezza, la perdita dell’identità e poi la consolazione trovata nella religione, fino a dimenticare le regole fondamentali della vita sociale.

L’elemento protagonista è il suono, con la sua potenza evocatrice. In particolare, un complesso sistema d’interazione uomo-macchina audio live è il mezzo attraverso il quale l’attore stesso dirige e manipola le diverse tracce sonore, attraverso i propri movimenti.

Su questo dispositivo, fondato su una ricerca live del significato del gesto e del corrispettivo suono, s’installa la narrazione semplice e cruda dell’intera vicenda, così come da puro teatro di narrazione.



Musiche di Giorgio Bertinelli, aiuto regia Natalia Mititelu.