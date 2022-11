Diritto al gioco: imparare giocando da Explora

Domenica 20 novembre, al Museo Explora, sono in programma attività e giochi speciali in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

Ingresso gratuito al Museo per tutti i bambini da 0 a 11 anni nei turni delle 10:00, 12:00, 15:00 e 17:00.

Le attività nel giardino

I bambini di tutte le età e gli adulti sono coinvolti in esercizi espressivi, momenti musicali e improvvisazioni teatrali: le animazioni teatrali sono a cura del Laboratorio Teatrale Integrato “Piero Gabrielli” del Teatro di Roma, il progetto che, attraverso il teatro diffonde, racconta, promuove i valori dell’accoglienza dell’altro e dell’inclusione.

Orari:

dalle 09.30 alle 10.00

dalle 11.00 alle 12.00

dalle 14.00 alle 15.00

dalle 16.00 alle 17.00

Attività a fruizione libera – senza prenotazione, nel giardino di Explora.

Le attività nel Museo

Pittura magnetica: laboratorio per sperimentare un’ingegnosa tecnica artistica e creare un’opera unica e originale unendo all’osservazione del fenomeno dei magneti, in grado di attrarre, trascinare e spostare oggetti, l’esperienza artistica e creativa che nasce dall’uso della materia pittorica, dando cosi? forma a incredibili segni sempre nuovi.



Spin Art: per realizzare vere opere d’arte avvicinandosi a una tecnica creativa e sostenibile. Alcune gocce di colore saranno sufficienti per creare su un foglio “centrifugato” effetti sempre nuovi e originali consentendo a bambine e bambini di sperimentare la forza centrifuga e osservare l’incontro dei colori primari.

Attività ad accesso gratuito e a fruizione libera durante il turno di visita per bambini 3-11 anni.