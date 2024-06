Diodato a Venere in Musica

Torna, con la terza edizione, Venere in Musica, la rassegna musicale all'interno del Parco Archeologico del Colosseo, precisamente nel tempio di Venere e Roma. Ad aprire la manifestazione, mercoledì 19 giugno, sarà il concerto di Diodato.

Attualmente tra i cantautori più apprezzati del nuovo pop italiano, con sei album all’attivo e una carriera costellata di riconoscimenti, fino al recentissimo David di Donatello, vinto nel 2024 nella categoria Miglior Canzone Originale con La mia terra, presente nella colonna sonora di Palazzina Laf di Michele Riondino, Diodato si esibirà in un contesto suggestivo, immerso nella storia della Città eterna.

L’artista tarantino inaugurerà Venere in Musica dopo una serie di date nelle principali città del Brasile e con una serie di sold out già registrati per il suo prossimo tour autunnale nei teatri. A Roma presenterà i brani del suo nuovo album Ho acceso un fuoco in cui reinterpreta in una nuova chiave, più vicina alla dimensione del live, alcuni brani fondamentali del suo repertorio.

Il programma di Venere in Muscia 2024 miscela sonorità che provengono da ambienti musicali differenti, dallo smooth jazz dei Moorcheba al cantautorato d’autore di Diodato, appunto. Seguiranno le atmosfere maliane di una delle voci più significative della world music, Rokia Traoré, e il progetto che incrocia la Babelnova Orchestra, l’orchestra delle donne arabe e del Mediterraneo Almar’à e un’icona della musica alternativa italiana, Ginevra Di Marco, storica voce dei CSI e dei PGR; fino ad arrivare alla travolgente energia rock-blues del “gladiatore” per eccellenza, Russell Crowe insieme ai suoi The Gentlemen Barbers.