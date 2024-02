Diodato in concerto all'Auditorium Parco della Musica

Sull’onda della partecipazione alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, Diodato in autunno si esibirà in un tour teatrale che porterà il cantautore nuovamente on stage per un viaggio musicale introspettivo e intenso.

Il palco è da sempre per il cantautore un porto sicuro ed è proprio lì che finalmente si libera l’energia di ogni brano, creando una connessione unica con il pubblico in un momento di condivisione.

L'appuntamento con Diodato è all'Auditorium Parco della Musica - Sala Santa Cecilia, il prossimo 9 ottobre.