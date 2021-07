Diodato, Live Estate 2021 all'Auditorium Parco della Musica

Dopo il successo dei live estivi dello scorso 2020, Diodato è pronto a rincontrare il suo pubblico. Il 17 luglio salirà sul palco della Cavea all'Auditorium Parco della Musica accompagnato da: Rodrigo D'Erasmo al violino, Greta Zuccoli alla voce, Andrea Bianchi alle chitarre, Alessandro Commisso alla batteria, Gabriele Lazzarotti al basso, Lorenzo Di Blasi alle tastiere, Beppe Scardino al sax baritono e fiati e Stefano "Piri" Colosimo alla tromba e ottoni.

Diodato è l’unico artista italiano ad aver vinto nello stesso anno, oltre al Festival di Sanremo il David di Donatello 2020, i Nastri d'Argento 2020 e il Ciak d'oro del pubblico 2020 con il brano “Che vita Meravigliosa” come “Migliore canzone originale”, entrata nella memoria collettiva per essere stata parte della colonna sonora del film “La Dea Fortuna” di Ferzan Özpetek. Come primo artista musicale nella storia della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Diodato ha aperto la Cerimonia di chiusura della 77^ edizione esibendosi live in uno dei brani più celebri del suo repertorio, “Adesso”. Il suo trionfo più recente è quello agli MTV EMA come “Best Italian Act”. Il 26 maggio 2021 è uscito per Netflix Il Divin codino, film sulla vita di Roberto Baggio: per l’occasione Diodato firma la main song “L’uomo dietro il campione”.

Di seguito il programma completo dell'estate in Cavea all'Auditorium Parco della Musica



RKOMI - 7 luglio

GHEMON - 8 luglio

GIGI D'ALESSIO - 9 luglio

VENERUS - 10 luglio

DARDUST - 11 luglio - CONCERTO SPOSTATO AL 5 SETTEMBRE

GINO PAOLI E ORCHESTRA - 12 luglio - RINVIATO A DATA DA DESTINARSI

UMBERTO TOZZI - 13 luglio

DIODATO - 17 luglio

NICOLA PIOVANI - 18 luglio

PIERO PELÙ - 19 luglio

PAOLO FRESU “HEROES” OMAGGIO A DAVID BOWIE - 20 luglio

NEK - 23 luglio

FIORELLA MANNOIA - 24-25 luglio

COLAPESCEDIMARTINO - 26-27 luglio

MAX GAZZÈ - 30-31 luglio

CHRISTIAN DE SICA - 1 agosto

CALIBRO 35 - 2 agosto

?TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI - 3 agosto

FRANCESCO BIANCONI - 4 agosto

?PINK FLOYD LEGEND - 7 agosto

?LO STATO SOCIALE - 8 agosto

NOA - 23 agosto

WILLIE PEYOTE - 24 agosto

STEFANO BOLLANI TRIO - 25 agosto

?IL MURO DEL CANTO - 26 agosto

COMA_COSE - 27 agosto

SNARKY PUPPY - 3 settembre

LUCA BARBAROSSA - 4 settembre

NOEMI - 6 settembre

??LA RAPPRESENTANTE DI LISTA - 7 settembre

?THE ZEN CIRCUS - 8 settembre

MOTTA - 10 settembre

PAF TRIO PAOLO FRESU / ANTONELLO SALIS / FURIO DI CASTRI - 11 settembre

ARIETE - 27 settembre

BALLO - 28 settembre

