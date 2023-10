"Dio esiste ed è seduto in prima fila", lo spettacolo completamente improvvisato

Immaginate di poter modificare la realtà a vostro piacimento, ma senza sapere quali saranno le conseguenze delle vostre azioni. E se aveste l'opportunità di intervenire sulla vita altrui, sareste capaci di agire con altruismo e benevolenza?



Questi sono i temi che porteranno in scena gli attori di “Dio esiste ed è seduto in prima fila”, con leggerezza e divertimento, in uno spettacolo di improvvisazione teatrale che unendo ironia e fantasia è adatto a tutte le età.



Lo show è totalmente “improvvisato”, ovvero inventato dagli attori sul momento senza seguire alcun copione e il format si chiama “Dio esiste ed è seduto in prima fila” perché il pubblico ha il ruolo di decidere come si svolgeranno le vicende raccontate dagli attori, interagendo con loro in un gioco teatrale molto coinvolgente.



Si tratta di una sfida tra libero arbitrio e destino, tra volontà umana e divina. Chi avrà la meglio? Ogni replica avrà un finale inaspettato, infatti, l'unico elemento certo dell'improvvisazione teatrale è che ogni show è un'esperienza unica, irripetibile e imprevedibile, come certi momenti della vita che sono occasioni da non lasciarsi sfuggire.



Dopo il successo della prima edizione, torna in scena “Dio esiste ed è seduto in prima fila”, uno spettacolo di improvvisazione teatrale di Emanuele Ceripa. Con Alessandra Antonelli, Andrea Fumasoni, Annalisa Guarda, Arcangela Campana, Davide Aspesi, Fabrizio Nicoletti, Fulvio Maura, Marco Mancini, Mauro Vottari, Roberta Costantino, Valerio Flamini.