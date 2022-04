"Dio esiste ed è seduto in prima fila", uno spettacolo improvvisato

“Se fossi in Dio farei tutto diversamente…”, quante volte lo abbiamo detto o anche solo pensato? Sarebbe tutto più semplice, almeno ai nostri occhi, un gioco da ragazzi… Ma siamo sicuri che prendere delle decisioni sia davvero facile e soprattutto che - avendo la possibilità di indirizzare il destino degli altri - saremmo sinceramente generosi e magnanimi?



“Dio esiste ed è seduto in prima fila” è lo spettacolo che risponde a queste domande con ironia e un guizzo della fantasia, anche perché lo show è tutto completamento “improvvisato”.



Cosa significa? Che tutto può succedere! Questo format si chiama “Dio esiste ed è seduto in prima fila” perché gli attori in scena costruiranno delle storie dal finale ignoto, attraversando il confine fra libero arbitrio e destino, con l’aiuto di un volere divino molto particolare… il pubblico in platea!



Sarete proprio voi a scegliere come indirizzare le storie improvvisate in scena, dall’inizio alla fine, giocando insieme agli attori che si presteranno in questo gioco d’arte teatrale per divertirsi e farvi divertire.



Esiste solo una cosa che è sempre certa quando si assiste ad una improvvisazione teatrale: che ogni spettacolo è un evento unico, irripetibile e imprevedibile, come alcuni istanti della vita che sono come occasioni irrinunciabili che bisogna saper prendere al volo.



Gallery













Uno spettacolo di improvvisazione teatrale di e con Emanuele Ceripa. Con Alessandra Antonelli, Andrea Fumasoni, Arcangela Campana, Davide Aspesi, Fabrizio Nicoletti, Marco Mancini, Mauro Vottari, Roberta Costantino, Valerio Flamini.