Dio arriverà all'alba: spettacolo teatrale omaggio ad Alda Merini

Debutta a Roma il 17 Ottobre 2020, presso il Teatro Viganò, la terza stagione dello spettacolo omaggio ad Alda Merini che ha fatto emozionare l'Italia: "Dio arriverà all'alba", scritto e diretto da Antonio S. Nobili.



TeatroSenzaTempo produzione di spettacoli teatrali e Decennale Alda Merini sono lieti di presentare la III Stagione di "Dio arriverà all'alba". Lo spettacolo, scritto e diretto da Antonio Nobili in omaggio ad Alda Merini, a tre anni dal debutto ha avuto un tale riscontro di pubblico e critica da diventare un piccolo "cult" per gli amanti della poetessa dei navigli e della poesia in generale.



Nella stagione 2020/2021, nonostante tutte le difficoltà del caso, lo spettacolo tornerà in scena, in totale sicurezza per il pubblico.

Meno posti, per tutelarci, che renderanno esclusiva la possibilità di esserci. Non potevamo perdere l'occasione di ricordare Alda Merini per quello che sarebbe stato nel 2021 il suo novantesimo compleanno.



Il bizzarro quotidiano di Alda, come il suo fare poesia, hanno ugualmente contribuito alla costruzione di una personalità simbolo di libertà, passione e generosa urgenza: la Merini fu un affaccio oltre il muro del normale per chi la conobbe in vita, un prezioso esempio nel fragile equilibrio sociale che ancora oggi ci mette alla prova.



Torniamo in scena nel momento in cui tanti si sono volontariamente fermati (o sono stati costretti a farlo) aspettando un qualcosa che all'orizzonte però appare confuso. Noi no.

Investendo, spesso in prima persona, sulla sicurezza, crediamo in chi crede ancora di aver bisogno di quelle emozioni che solo un porto sicuro come il teatro è riuscito a regalargli.



Saranno garantite tutte le misure igienico - sanitarie previste dall'ultimo DPCM governativo in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19. o spettacolo andrà in scena il 17 Ottobre in doppia replica alle ore 18 e alle ore 21.



I biglietti sono disponibili in numero limitato rispetto alla capienza del teatro e possono essere acquistati in promozione su https://www.dioarriveraallalba.com/roma



Maggiori informazioni: 3293550022 (attivo anche su Whatsapp)