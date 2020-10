"Dinosauri in carne e ossa" nell'Oasi WWF di Fregene

I "Dinosauri in Carne e Ossa" sono tornati a pochi passi da Roma scegliendo un ambiente naturale come l'Oasi WWF di Macchiagrande, una delle aree protette più importanti del litorale laziale.



Dinosauri in carne e ossa, la mostra per famiglie

Un'esperienza suggestiva per riflettere sulla caduta dell'asteroide che ha provocato la scomparsa dei dinosauri mesozoici e sull'impatto spesso negativo che l'uomo ha sulla natura. Uno sparuto gruppo di sopravvissuti alle grandi estinzioni ha dato vita a diverse specie di animali che hanno dominato la Terra alternandosi e diversificandosi: la mostra racconta la Vita dal tempo dei dinosauri sino ai giorni nostri.

Una mostra aperta a famiglie con bambini e non solo, per capire i meccanismi che hanno causato l'adattamento o l'estinzione di alcune specie come quella dei dinosauri mesozoici e puoi sperimentare i comportamenti responsabili che l'uomo deve adottare per evitare la sesta estinzione di massa, una catastrofe che annienterebbe anche la nostra stessa specie.

I "Dinosauri in carne ed ossa" saranno nell'Oasi WWF di Macchiagrande (Fregene) fino al 16 novembre.

La mostra è aperta sabato, domenica e festivi dalle 10:00 alle 19:00. La biglietteria chiude alle ore 17, due ore prima dell'orario di chiusura indicato. Tutti gli altri giorni la mostra è aperta esclusivamente su prenotazione, per gruppi o scolaresche. In caso di maltempo la mostra resterà chiusa.

Sauronotti, alla scoperta dei dinosauri di notte

Continuano, inoltre, gli speciali Sauronotti all’Oasi WWF Macchiagrande di Fiumicino nei mesi di settembre e ottobre, ogni venerdì e sabato, la mostra sarà visitabile in due turni, alle ore 20:00 e 20:30 (durata 2 ore). Una guida esperta condurrà i visitatori alla scoperta del mondo magico dell’Oasi WWF di notte, alla sola luce delle torce, in un emozionante viaggio alla ricerca dei dinosauri e degli altri animali preistorici. La partecipazione all’evento è possibile solo su prenotazione, fino a esaurimento posti.