DinoPark al Maximo Shopping Center

Dal 9 ottobre al 1 novembre nel nuovo Centro Commerciale Maximo Shopping Center, in zona Laurentina, sarà possibile visitare il “DinoPark”, un allestimento scenografico composto da 22 dinosauri a grandezza naturale (non ne mancherà proprio nessuno, dal T-Rex allo stegosauro, dal velociraptor all’argentinosauro) dei quali 14 animatronici, ossia con movimenti e suoni realistici.

Un appuntamento imperdibile per i bambini e ragazzi ma che affascinerà anche i genitori, i visitatori adulti e tutti coloro che vogliono saperne di più su queste creature del passato. Accanto a ciascuna riproduzione dell’animale preistorico sarà infatti installato un pannello dove saranno spiegate le sue peculiarità e la sua storia, uno strumento utile anche per gli studenti.

All’interno del Maximo Shopping Center saranno presenti tre punti scenografici dell’allestimento - uno dei quali prevede anche la possibilità di scattare un selfie con le “uova di dinosauro” -, mentre il cuore del “DinoPark” batterà nella piazza esterna pubblica, già diventata luogo di ritrovo per tanti ragazzi e residenti del quartiere, recentemente intitolata a Gabriella Ferri, indimenticabile cantautrice romana. Sulla piazza le ambientazioni scenografiche offriranno ai visitatori quasi l’impressione di un viaggio di milioni di anni indietro nel tempo.

Il “DinoPark” nasce con l’intento di regalare alle famiglie un ulteriore momento di svago e spensieratezza, ma dal forte valore educativo. Il nuovo centro, del resto, è già diventato, in poco tempo, un punto di riferimento per gli amanti del divertimento, grazie alla presenza dell’enorme sala giochi, della pista da bowling e delle tante altre attrazioni di JoyVillage. Senza dimenticare la possibilità di poter assistere a un film nelle 7 sale UCI Luxe, dotate di tutti i comfort, o di degustare un pranzo o una cena in uno dei tanti ristoranti del food court.

Sarà possibile visitare l’allestimento tutti i giorni fino all’orario di chiusura del centro commerciale.

