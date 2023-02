"Dino", in scena Bernardo Casertano

Prosegue a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58 - Roma) la rassegna multidisciplinare YOU two. The YOUng City : venerdì 24 febbraio alle ore 21.00 Bernardo Casertano porta in scena Dino", monologo liberamente tratto da “Il Re del Plagio”di Jan Fabre.

"Cos'è perfetto? Cosa non lo è? E chi lo decide?", è la danza di un essere lontano da ogni cliché sugli angeli, il difetto è il suo abito informale per eccellenza che, tuttavia, indossa alla perfezione, è una creatura sterile che incarna l'origine di ogni prima volta e ha il carattere della potenzialità. Dino vuole essere un uomo e tutto ciò che ne comporta: irrazionalità, stupidità. Vuole un corpo che abbia vita, che sia colpevole. Di cosa? Di tutto. Vuole fallire come solo gli uomini riescono, essere il prolungamento e l'estensione di ogni loro difetto, il fallimento in potenza umana. Generato da un cordone ombelicale divino, un insolito angelo si partorisce in un uomo che ha scelto. E così adesso è un uomo, non più sterile, ma nudo nella sua condizione umana primordiale, quella cieca e sorda. Che fare? Tornare indietro? Non è più possibile. Una sensibilità tattile di perdita e un interrogativo irrisolto: da che parte stare? Qual è l'istinto primo di ogni creatura sola e appena nata? Chiedere aiuto.

Non c'è soluzione. La vita, come una prima teatrale senza prove, ci trova sempre impreparati. Ogni giustificazione ci umilia, non abbiamo scusanti. Siamo tanti cappotti abbottonati in corsa.