Dimora, un'installazione ambientale di Ak2deru

PrimaLinea Studio è entusiasta di presentare Dimora, l'installazione ambientale multimediale firmata dall’artista Ak2deru. Dimora è un'opera d'arte immersiva che trasforma lo spazio della galleria in un ambiente misterioso e avvolgente.

Offre al pubblico un'esperienza artistica totale, dove visivo, sonoro e concettuale si fondono in un unico momento. Attraverso la combinazione di elementi multimediali, tra cui scrittura, pittura, video e suoni, Ak2deru origina un mondo artistico che sfida la percezione e coinvolge lo spettatore in una riflessione profonda e intima. Dimora è un'esplorazione dell'identità, della memoria e del significato dell'abitare, trascende il momento storico e si fa ponte, tramite riferimenti ancestrali e atemporali, per offrire un'esperienza soggettiva a ogni visitatore.

L’installazione si presenta come una tenda ed è sostenuta da quattro grandi tele: un doppio dittico sulla “variazione perpetua”, concetto cardine nel lavoro di Ak2deru. L'opera trasforma completamente lo spazio e presenta elementi frattali in cui anche il dettaglio rimarca il senso complessivo dell’opera. L'input che dà vita a questo lavoro è il linguaggio. La parola dimora, declinata nel codice monosemico coniato dall’artista, è plasmata e indagata fino alla radice per testare ed esprimere le sue declinazioni e i suoi molteplici significati.

Questi output sono il principio generatore, l’energia che alimenta le opere pittoriche, sonore, testuali e video. All’interno di Dimora gli spettatori sono parte integrante dell'opera. Possono esplorare lo spazio o semplicemente immergersi nell'atmosfera creata dall'installazione. L'interazione con l'opera offre al pubblico la possibilità di interpretare il messaggio in modo personale, di conoscere o riscoprire la propria idea di appartenenza.

L'arte, i visitatori e l'ambiente diventano indistinguibili, sfidano le abituali concezioni spaziali e offrono una nuova prospettiva sulla relazione tra spazio, tempo e significato.