Dimitris Papaioannou, prima apparizione romana del coreografo greco

La Fondazione Musica per Roma, in occasione della ripartenza del Festival Equilibrio, è orgogliosa di instaurare una collaborazione con il Teatro di Roma - Teatro Nazionale nell'ambito di Grandi Pianure, per la co-realizzazione della prima apparizione romana del coreografo greco Dimitris Papaioannou.

Le tre repliche di Transverse Orientation saranno un’anteprima di Equilibrio 2022 (dal 12 al 26 febbraio) all’interno della stagione del Teatro di Roma.

Regista, coreografo, pittore, creatore e superbo interprete di un potente linguaggio scenico nutrito dalle arti visive, Papaioannou declina riferimenti costanti al mito greco quale archetipo della cultura occidentale. In questa nuova creazione esplora il rito di passaggio da una generazione all'altra attraverso il mito del Minotauro, la cui uccisione diventa metafora del giovane che vuole prendere il posto del vecchio e creare un nuovo mondo; alterna momenti di pura grazia ad altri letteralmente terrificanti in un susseguirsi di scene enigmatiche sostenuto dalla musica di Antonio Vivaldi.

Vincitore del premio Ubu 2020-2021 nella categoria miglior spettacolo straniero presentato in Italia, Dimitris Papaioannou, è sicuramente tra i maggiori protagonisti della scena internazionale; attraverso il suo talento coreografico e il modo speciale con cui concepisce le sue opere ha creato un mondo unico, del tutto originale, in cui antichi miti sono evocati e visti attraverso una lente contemporanea.?Il suo ultimo lavoro,?Transverse Orientation, definito dal New York Times «un lungo atto di magia artistica creato davanti ai nostri occhi da interpreti superbamente precisi», o dalla stampa francese «un sogno ad occhi aperti di quasi due ore, tra bellezza sbalorditiva e mostruosità sublime» ha debuttato alla Lyon Dance Biennale e originariamente commissionato per l'apertura del Festival d'Avignone 2020 per la Cour d'honneur du Palais des papes. Viene presentato in molti contesti prestigiosi come il Théâtre de la Ville di Parigi e il Sadler's Wells di Londra e in Italia a Napoli (Campania Teatro Festival), Reggio Emilia (I Teatri) e Torino (Torinodanza).

In questo spettacolo l’intreccio tra la mitologia greca e la danza viene attraversato dall’evocazione di una poesia visionaria, proponendo così, in un’ininterrotta sovrapposizione, i grandi temi esistenziali che hanno attraversato la storia umana e le direzioni percorse, a volte anche in modo inconsapevole, sino ad oggi. Il risultato è un grande teatro, dove ogni spettatore viene accompagnato a individuare un proprio cammino all'interno di un ventaglio di valori universali.