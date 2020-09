Digital Innovation Days Italy 2020: le novità della 1° edizione online

Il Digital Innovation Days Italy (#DIDAYS20) torna il 29 e il 30 ottobre per la sua settima edizione in in versione full-digital! Inoltre è stata aggiunta una terza data, il 31 ottobre, che sarà dedicata al mondo StartUp.

“Dal Lockdown alla Ripartenza”: l’evento andrà alla scoperta delle aziende più virtuose che, durante il lungo periodo di lockdown, hanno saputo cogliere occasioni e trarre vantaggio dalla situazione, reinventandosi o accelerando giocoforza il processo di digitalizzazione.

In queste giornate si cercherà di delineare come siano evoluti i trend e le necessità delle imprese, quali misure siano necessarie per ripartire e quali insegnamenti debbano essere tenuti a mente per il futuro. Non solo un percorso di aggiornamento e formazione, ma una vera e propria opportunità di scoprire case study e strategie di successo.

Oltre ad una Sala Plenaria virtuale, in cui si alterneranno alcuni dei più autorevoli professionisti del settore, saranno allestite undici sale verticali tematiche: Social Media, Fashion Tech, Influencer Marketing, Innovation & Emerging Tech, Sustainability & Well Being, Web Marketing, Fintech & Payment, Formazione digitale, Health Tech, Food Tech e Startup.

Tra gli speaker che parteciperanno alla manifestazione: Vincenzo Riili (Chief Marketing Officer @Google Italy), Fabio Moioli (Consulting & Services Lead @Microsoft), Manlio Ciralli (Chief Sales, Innovation & Brand Officer @Adecco Italia), Nicola Neri (Ceo @Ipsos), Niccolò Francalanci (Head of Marketing & Growth @Glovo), Davide Pugliesi (Managing Director per l'Industrial @Accenture), Andrea Calvi (Chief Innovation and Partnership Office @TIM), Marianna Benatti (Well-being & Employer branding Leader @Deloitte), Luca Altieri (CMO e Direttore IBM Studios @IBM Italia), Matteo Concas (Head of Global Financial Solutions @Enel X).

Per maggiori informazioni e acquistare i biglietti, visitare: https://www.digitalinnovationdays.com/?ref=61

Fino al 30 settembre biglietti in EarlyBird a 99 euro + IVA + 20% di sconto inserendo il codice Didyou20