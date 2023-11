Il Circo a Roma è Digital Circus in Wonderland. Digital Circus arriva a Cinecittà World in due week end (2-3 Dicembre e 8-9-10 Dicembre) con lo spettacolo Digital Circus in Wonderland, che andrà in scena 2 volte al giorno alle ore 15 e alle 18.30 all'interno del Teatro 4 del Parco.

Un’esperienza senza precedenti, dove il circo si fonde con la tecnologia digitale, creando uno spettacolo magico e coinvolgente. Uno show spettacolare che per 30 minuti stupirà grandi e bambini con colori, luci e fantastiche proiezioni. Si potrà vivere l’emozione di seguire il Bianconiglio e giocare con il Cappellaio Matto all'ora del Tè.

In Digital Circus in Wonderland, i personaggi che avete sempre amato prenderanno vita in un’esperienza immersiva da sogno. Francesca Ghini, Art Director at Circo Bianco, con un cast artistico internazionale incanterà con coreografie, scenografie, costumi e trucchi di puro splendore.