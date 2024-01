Diego Bettazzi presenta il disco Alternate Dream alla Casa del Jazz

Sabato 3 febbraio Diego Bettazzi alla guida del suo quartetto presenta alla Casa del Jazz di Roma il nuovo album intitolato Alternate Dream, un disco dal grande senso melodico che pur rispettando il linguaggio della tradizione si caratterizza per sound moderno e composizioni fuori dagli schemi. La band è completata da Lewis Saccocci al piano e Fender rhodes, Alessandro Bintzios al contrabbasso e Cesare Mangiocavallo alla batteria nasce in occasione di un concerto nel 2022. È stato questo il punto di partenza che ha portato alla creazione di un concept album dal grande lirismo dove passato e presente si incontrano e dove un jazz che sembra nato nelle grandi metropoli americane si sposa con un lirismo tipicamente mediterraneo, a tratti anche orientaleggiante.



Alternate Dream racconta un sogno attraverso la musica in cui il protagonista intraprende un viaggio e in cui i luoghi descritti non sono altro che esperienze, sensazioni, emozioni della vita del compositore, utilizzati come fonte di ispirazione e narrazione. Il sogno è un fenomeno psichico legato al sonno, in particolare alla fase REM, caratterizzato dalla percezione di immagini e suoni riconosciuti come apparentemente reali. Tuttavia in questo disco avviene un processo inverso e alcune esperienze di vita vengono trasportate attraverso i suoni in un mondo onirico, trasformandosi in un racconto fantasy. Il protagonista, dunque, affronta un viaggio impervio, partendo in cammello per raggiungere Alternate City, una surreale cittadina, rimanendo catturato da alcuni luoghi che non sono altro che le sue esperienze di vita.



Casa del Jazz

Viale di Porta Ardeatina 55

00154 Roma

Ingresso – 10 euro.

Inizio concerto ore 21:00



Line-up

Diego Bettazzi: sax alto

Lewis Saccocci: piano e fender



Cesare Mangiocavallo: batteria